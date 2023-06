Como fazer maçã do amor: saiba como preparar esta delícia que é uma tradição junina

O período junino é marcado por muita festa, quadrilhas, bandeirinhas e, claro, as comidas tradicionais. Com uma diversidade de doces e salgados presentes nas festas juninas, a maçã do amor é um item essencial para alegrar a criançada e adultos amantes da iguaria. Pensando nisso, preparamos uma receita para quem quer fazer uma maçã do amor deliciosa em casa.

Como fazer maçã do amor

Tempo de preparo: 30 minutos

Ingredientes:

1 kg de açúcar

500 ml de água

1 colher (de sopa) de vinagre

Corante vermelho (líquido ou pó)

12 Maçãs pequenas ou médias

Materiais usados:

Palitos de sorvete

Panela

Forma

Modo de preparo:

Lave e seque as maçãs

Espete-as com um ou dois palitos

Unte as formas de alumínio com óleo

Calda:

Coloque os o açúcar, o corante e a água numa panela

Mexa a panela (sem o uso de nenhuma colher)

Quando ferver, diminua o fogo e mantenha por cerca de 25 minutos (ou até obter o ponto desejado)

Ainda quente, mergulhe as maçãs rapidamente e coloque-as sobre uma forma untada

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)