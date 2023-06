Misses levam paixão por São João ao limite

Sorriso no rosto, ter todos os passos ensaiados na ponta do pé e muito preparo físico são as condições para ser candidata a miss nas festas de São João. Com o início da quadra junina, muitas garotas levam sua paixão por São João ao limite com uma preparação de meses com uma equipe multiprofissional para vencer os concursos.

A estudante de educação física Emilene Fontes, de 29 anos, é a miss simpatia da quadrilha Balão de Ouro, do bairro do Mangueirão. Ela não contabilizou quantas vezes já esteve em concursos. “Na verdade, já perdi as contas de quantos concursos já participei. Danço desde meus 5 anos de idade, comecei dançando na escola nos concursos de miss mirim, e depois iniciei na adolescência dançando em uma quadrilha junina do meu bairro”, revela.

O caso de Emilene é particular. Neste ano, ela havia decidido ficar de fora dos concursos, mas tudo mudou e ela retornou para a quadrilha junina. “Este ano eu ficaria de fora do São João, mas como nossos planos são diferentes dos planos de Deus, eu tive a honra de ser convidada para fazer parte da família Balão de Ouro e representá-los como miss simpatia e não pude recusar”.

Para conseguir chegar preparada e ser uma forte candidata, Emilene começou a preparação desde janeiro com a escolha da temática, do figurino e da equipe. “A equipe é composta por coreógrafo, estilista e maquiadora, que elabora e desenvolve todo o projeto da preparação que dura em média 6 meses”, conta.

Por causa disso, as expectativas da jovem são enormes para esse ano. Para a miss da Balão de Ouro o ano de 2023 está sendo cheio de desafios e surpresas positivas. “Estou muito feliz e cheia de expectativas para o São João deste ano, desejo ser muito feliz junto com a minha equipe, alcançar todos os meus objetivos e entregar o melhor de mim em minhas apresentações”.

Com a mesma garra e paixão no olhar Juliana da Silva, estudante de educação física, de 23 anos, quer conquistar o título de Miss Simpatia, pela Mandacaru, no concurso estadual de quadrilhas e no município de Ananindeua. A moça, que já foi candidata a Miss Mulata e Missa Caipira, está ansiosa para entrar na quadra. “Eu venho sempre como miss. Esse ano é o primeiro como simpatia. Já vim como mulata e caipira”, conta.

“Tem que se preparar bastante para isso. Na hora é um frio imenso na barriga. Esse mês a gente vem se preparando para isso. Preparando o nervosismo, fora as coreografias”, destacou.

A morena já foi candidata por outras quadrilhas. Desde criança Juliana é apaixonada pela quadra junina. “É muita emoção. A gente gosta muito de São João. É uma coisa muito intensa. É uma coisa apaixonante para a gente que se dedica e tem esse compromisso para que quando chegue a quadra possamos fazer o melhor”, complementou.

“É a paixão que se cria dentro da gente com o São João. Sou muito apaixonada pela festa e não meço esforços para estar aqui. Não sei explicar o que a dança faz”, assegura.

Todas as misses sentem o peso de expor e representar em parte o seu grupo junino. Emilene considera que ser miss é carregar consigo a responsabilidade de representar a sua quadrilha junina da melhor forma possível.

“E este ano mais do que nunca sinto essa responsabilidade, sendo miss simpatia de uma das melhores quadrilhas de Belém”, assegura. Ela acredita que o segredo para cativar jurados e público é “ser uma miss cativante, humilde, que esbanje simpatia, e que dance por amor ao São João”.

Os concursos e apresentações juninas já começaram em Ananindeua. Desde a última quinta-feira (1º) até o dia 04 de junho, o Shopping Metrópole, em parceria com a Prefeitura de Ananindeua, promove 27º Forró Ananindeua, no shopping localizado na BR-316 com a rodovia Mário Covas, com o Festival de Quadrilhas e Misses do Shopping Metrópole Ananindeua 2023.

A Programação Cultural Junina da Prefeitura Municipal de Belém 2023 começará a partir do dia 15 de junho em diversos pontos da cidade. Já o 19º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, no Arraial de Todos os Santos, está marcado para ocorrer do dia 17 até 28 de junho, no Centur.