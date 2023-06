Pensando em economizar na decoração de São João? Saiba como fazer bandeirinhas de festas juninas

O clima festivo conhecido como “época junina”, em comemoração a Santo Antônio (13 de junho), São João (24 de junho) e São Pedro (29 de junho), tem como características elementos específicos, como balões, comidas típicas e, claro, as famosas bandeirinhas coloridas, que enfeitam as festas que ocorrem em vários cantos do país durante todo o mês de junho.

Produzir a própria decoração pode ser uma ótima alternativa para quem quer economizar e fazer algo personalizado. Pensando nisso, separamos algumas dicas de como fazer a própria bandeirinha junina em casa.

Quer saber como fazer as bandeirinhas das festas juninas? Confira:

Você vai precisar de:

- Folhas de papel A4 coloridas ou papel de seda

- Tesoura

- Régua

- Cola branca

- Rolo de barbante

Para fazer, é bem simples. Como explica o vídeo do canal Passo a Passo Criativo, basta seguir os seguintes passos:

- Dobre as folhas de papel ao meio, deixando-as com as mesmas medidas (O formato deve ser retangular)

- Com a ajuda da régua e com o papel na vertical, dobre ao meio apenas 7cm e corte na diagonal, fazendo o formato das “perninhas” das bandeiras

- Na parte superior (reta), separe 4cm e passe a cola branca. É necessário deixar que ela seque um pouco

- Por fim, coloque o barbante

Dicas extras

Há outros materiais que podem ser usados na produção das bandeirinhas, mas é necessário verificar o ambiente onde elas serão colocadas. Materiais plásticos podem ser usados, por exemplo, para bandeirinhas que serão anexadas em ambientes externos onde há o risco de chover.

Como surgiram as bandeirinhas de festas juninas?

As bandeirinhas das festas juninas, também conhecidas como festas de São João, se originaram em homenagem aos três santos, onde seus rostos eram pintados em pedaços de tecidos coloridos que eram erguidos durantes as festividades. Com o passar do tempo, a prática foi sendo adaptada e hoje em dia, a presença do enfeite é essencial para que as comemorações tenham “a cara” de festa junina.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)