Dia de Santo Antônio: confira seis simpatias para atrair um amor

Dentro da quadra junina, um dos santos mais requisitados é o Santo Antônio. Famoso por atender os pedidos dos solteiros, na busca por um(a) amado(a), há quem recorra às simpatias. Algumas intenções são depositadas aos pés do padroeiro dos matrimônios, para que esse laço de amor seja efetivado ou atraido de maneira mais rápida.

Alguns dos ritos podem ser iniciados a partir da segunda-feira (12), véspera do Dia de Santo Antônio. Eles são tradicionais, passadas de geração em geração e parte importante da cultura popular brasileira. O OLiberal.com separou algumas simpatias para ajudar nessa busca amorosa.

VEJA MAIS

Simpatia de Santo Antônio para o amor:

Simpatia 1: Separe uma fita brança, uma imagem do santo e flores brancas. Faça um corte na fita, deixando-a com uns 40 centímetros. Amarre-a no Santo Antônio e leve-o para o quarto. As flores pode ser colocadas em um jarro. Em oração, coloque a intenção de conhecer uma pessoa amada e que possa oficializar o matrimônio.

Simpatia 2: Pegue a imagem de Santo Antônio e a coloque debaixo cama por três dias. Antes de dormir, faça uma oração na intenção de encontrar um amor bom e justo. Imagine-se com o corpo rodeado por uma luz cor de rosa. Para potencializar, ferva um banho com casca de maçã com uma colher de mel.

Simpatia 3: Separe fita vermelha e amarre no sutiã. Deixe ficar por sete dias. Depois desse tempo, guarde-a em um envelope, lacre e coloque no altar de Santo Antônio. Faça um pedido. Vale também acender uma vela diariamente, por sete dias.

Simpatia 4: Vá até uma igreja, leve flores vermelhas no dia de Santo Antônio e distribua-as. Ao entregar, reforce o seu pedido ao santo.

Simpatia para saber se vai encontrar o amor:

Separe duas agulhas de mesmo tamanho, um prato virgem e uma porção de água. Despeje a água no prato, coloque as agulhas - uma por uma - e deixe-a flutuar. Faça uma oração. Se as agulhas se unir é que haverá um grande amor na vida. (Pode deixar as agulhas de um dia para o outro no prato).

Simpatia para saber a inicial do amor:

Pegue uma vela, um prato virgem e uma porção de água. Despeje a água no prato. Acenda a vela e pingue a cera na água. A quantidade equilave a idade da pessoa que está fazendo a simpatia. Deixe o preparo ficar de um dia para o outro e veja as letras na manhã seguinte.