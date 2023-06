Simpatias de junho: Saiba como conseguir um amor, boas energias e prosperidade

Junho chega com as festividades juninas, trazendo consigo não apenas celebrações, danças típicas e comidas deliciosas, mas também o retorno das simpatias que invadem os aplicativos de mensagens e redes sociais. Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29), os santos juninos, aguardam pelas tradicionais orações e pedidos. Confira algumas simpatias para este mês festivo!

Santo Antônio

Para conquistar um amor com a ajuda deste santo, escreva o seu nome e o do pretendente em uma vela branca usando um palito, na noite do dia 13 de junho. Em seguida, passe a vela no mel e acenda-a. Faça uma prece a Santo Antônio para que esse amor se concretize. Para iniciar um namoro com a ajuda de Santo Antônio, amarre uma fita vermelha na imagem do santo, dê três nós e faça o seu pedido. Em seguida, reze e coloque a imagem de cabeça para baixo, desvirando-a apenas quando conquistar o seu amor.

Santo Antônio

São João

A simpatia deve ser realizada no dia 24 de junho, em homenagem a São João. Se você for a uma festa, leve um pouco de sal em um guardanapo de papel. Aproxime-se da mesa de comida e, sem ser notado, jogue uma pitada de sal sobre os alimentos que serão servidos. Enquanto faz isso, mentalize: "a pessoa que provar deste sal será aquela que me amará". Em seguida, esteja atento para ver se o pretendente irá comer o quitute junino.

São João

São Pedro

Como diz o ditado: "Quem casa, quer casa". Nas simpatias para encontrar o amor, também é necessário buscar um lar para que esse amor floresça. Para isso, envolva uma chave nova em um papel branco com três pedidos e coloque-a debaixo do seu travesseiro. Em seguida, deite-se e imagine mentalmente como você gostaria que fosse a sua nova casa. Mentalize que São Pedro e seus anjos estarão procurando a casa dos seus sonhos durante a noite.

Simpatia para o ano todo

No dia 1º, assim como todo primeiro dia de cada mês, é importante lembrar de um dos principais rituais para atrair boas vibrações, sorte e prosperidade para o lar, utilizando uma especiaria muito conhecida em nossa cultura: a canela.

Mais especificamente, o pó de canela. A simpatia é simples: no primeiro dia do mês, pegue uma boa quantidade desse pó, coloque-o na palma da mão direita e dirija-se à porta principal de sua residência. Antes de soprar o pó de canela, mentalize o seu desejo de atrair prosperidade para o lar. Feito isso, repita as seguintes palavras:

"Quando eu soprar essa canela, a prosperidade adentrará aqui. Quando eu soprar essa canela, a fartura virá para ficar. Quando eu soprar essa canela, a abundância morará neste lar!"