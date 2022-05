Santa Sara Kali: veja as simpatias da padroeira dos ciganos para amor e dinheiro

Esta terça-feira (24), comemora-se o ‘Dia de Santa Sara Kali’, padroeira do povo cigano. O dia é considerado de muita energia, pensamentos de prosperidade e abundância. OLiberal.com separou algumas simpatias para atrair sorte, amor, prosperidade e novas conquistas. Confira!

Qual a história da Santa Sara Kali?

Segundo a lenda, Santa Sara Kali chegou a conviver com Jesus, mas precisou fugir de Israel por perseguições aos cristãos. Sara e outras pessoas foram deixados em um barco à deriva, sem remo. Ela rezou e pediu a Deuspara que todos fossem salvos em solo. Uma das suas promessas era se dedicar para espalhar o Evangelho. A embarcação chegou até à França chamada - Santa Maries de La Mer - devido às três Marias. Na cidade, Kali foi retalhada e foi acolhida pelo povo cigano. Sara cumpriu a promessa e dedicou-se a uma vida de pureza para Jesus.

Banho de abertura de caminhos

Para a abertura de caminhos será necessário:

12 folhas de louro;

1 litro de água;

2 colheres de mel



Modo de preparo:

Coloque as folhas de loiro em uma panela e deixe ferver. Espere amornar e reserve. Adicione o mel e jogue a mistura no corpo, de preferência à noite. Mas atenção: Somente do pescoço para baixo e agradeça ao anjo da guarda pelos novos caminhos que estão se abrindo na sua vida. Ao final do banho, jogue as folhas utilizadas no lixo.

Banho para atrair sorte

Para atrair a sorte será necessário:

7 pedaços de canela em pau;

7 anises-estrelados;

1 litro de água Punhado de açúcar.

Modo de preparo:

Em uma panela, ferva todos os ingredientes na água. Desligue o forno e espere amornar. Depois coe e reserve o líquido. Quando for tomar o banho, deixe essa mistura para jogar no final. Despeje do pescoço para baixo. Agradeça a Santa Sara Kali pela sorte e boas notícias que estão chegando à sua vida. Não se esqueça de jogar fora o lixo do preparo.

Para conquistar um amor

Para atrair um amor será necessário:

1 maçã bem vermelha e bonita;

1 potinho de mel;

1 papel branco;

1 lápis preto;

2 pires brancos;

1 copo com água;

1 vela ao anjo da guarda (branca);

Punhado de açúcar.

Modo de preparo:

O primeiro passo é tirar a tampa da maçã. Faça um buraco no meio e tire as sementes delicadamente. Coloque-a sobre um pires branco e reserve. Segundo passo será pegar um lápis preto, escreva o nome completo da pessoa amada no papel branco. Por cima do nome, escreva o seu. Dobre o papel e coloque-o dentro da maçã. Complete com mel. Reserve. Terceiro passo é pegar um copo com água e acrescentar o punhadinho de açúcar. Reserve-os. Usando outro pedaço de papel, escreva novamente os dois nomes, um em cima do outro. Coloque o papel dobrado dentro do copo com água. Complete a água até a borda do copo. Peça para Santa Sara Kali que o amor entre na sua vida. Após realizar o ritual, jogue os restos da vela no lixo, enterre a maçã num vaso e jogue a água do copo por cima.

Ritual para ganhar dinheiro

Para atrair riquezas e properidades será necessário:

1 vela branca;

1 pires.

Modo de preparo:

Acenda a vela sobre o pires e ofereça a Santa Sara Kali. Repita a oração: "Sara, amada mestra, abençoa meu dinheiro para que ele se multiplique, assim como Jesus multiplicou os peixes. Que cada moeda e nota sejam mil em minhas mãos. Obrigada, Amada Sara! EU SOU o dinheiro que preciso! EU SOU! (repita três vezes)". Depois, jogue os restos da vela no lixo e use o pires como de costume após lavá-lo.