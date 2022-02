Amor não-correspondido? Veja as simpatias para superar o término

Desapegar de sentimentos nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando é a questão é relacionamento. E não importa se era só um rolo, um amor platônico, um romance não correspondido ou um namoro de longa data. É possível sair dessa zona da chateação e tristeza e dar espaço para o novo, com simpatias quem podem ser feitas em casa. Confira cinco dicas selecionadas para dar um fim nessa energia de baixa frequência.

Simpatia 1 - Como afastar amor não correspondido?

Pegue uma caneta vermelha, escreva o nome da pessoa de quem quer esquecer na sola dos pés e nas mãos. Em seguida, separe 2L (litros) de água morna, coloque-a em uma vasilha e adicione 13 pedrinhas de sal grosso. Leve ao banheiro, de preferência da própria casa, a mistura (água e sal), mais uma espoja. Pode sentar-se no vaso sanitário ou em um banquinho. Pegue a esponja e esfregue nas mãos e pés apagando o nome. Use também a água com sal para umidecer a esponja. Enquanto faz isso, reze sete Salve-Rainhas, pedindo para Santa Rita de Cássia lhe ajudar a tirar essa paixão da cabeça.

Simpatia 2 - Como acabar com a má sorte no amor?

Inicialmente será preciso uma maçã. Espete-a com sete cravos-da-índia e coloque-o no centro de uma bacia. Em seguida, jogue sete pitadas de açúcar. Bote 2L (litros) de água para ferver e despeje na bacia. Deixe amornar e pode derramar o banho pescoço para baixo, já imaginando o bom futuro amoroso pela frente e liberdade de qualquer mal. Jogue a maçã no lixo. Pode lavar e reutilizar a bacia.

Simpatia 3 - Como esquecer um amor ingrato?

Escreva o nome da pessoa em uma folha de papel branca. Jogue um pouco de farinha de trigo e pode amassar bem até formar uma bola. A mistura deve ser colocada no congelador ou freezer. Feito isso, pode rezar um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. Não se esqueça de oferece a intenção ao seu anjo da guarda. Quando o sentimento pela pessoa sumir, você pode tirar o nome dela do congelador e jogar no lixo.

Simpatia 4 – Como acabar com sentimento de amor platônico?

Prepare uma mistura: Pimenta-do-reino em pó, coentro em pó e sal fino. Ela pode ser colocada um potinho e levada até na bolsa. Se vier o pensamento ou esbarrar com a pessoa, jogue três pitadas do tempero por trás do ombros. Não se esqueça de fazer uma oração para o anjo protetor, pedindo forças para esquecer esse amor não-correspondido.

Simpatia 5 – Como não lembrar do amor antigo?

Sempre às segundas-feiras, às 6h em ponto, separe um copo branco, nunca usado, e adicione água. Com o líquido, despeje em um vaso de plantas onde tem que tenha uma de cor roxa. Em seguida, acenda uma vela roxa, peça proteção dos guias espirituais, com pensamento de esquecer de uma vez por todas do seu ex-amor. Deixe o material junto da vela até que ela se apague por completo. Só depois embrulhe tudo num jornal e jogue no lixo.