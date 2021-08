Supersticioso? Confira uma simpatia poderosa para afastar o mal na sexta-feira 13!

A superstição da sexta-feira é antiga e famosa em diversas culturas, repassada até os dias de hoje. O medo relacionado às sextas-feiras, por exemplo, se fortaleceu no século XIV, na obra Os contos de Canterbury, que falam dos perigos ou azar desse dia da semana.

Existem, até hoje, várias hipóteses e teorias para o surgimento do temor a uma sexta-feira 13, mas não se sabe ao certo quando surgiu. O número 13 é associado à maldição por diversos eventos trágicos que aconteceram ao longo da existência humana. Com o tempo, a sexta-feira 13 foi crescendo no imaginário popular como um dia ruim e amaldiçoado. Mas será que é isso mesmo?

O 13, na numerologia, carrega uma energia de transgressão, otimismo, criatividade e ousadia, oposto do que pensam este número forma o 4, que na realidade simboliza a realização dos objetivos. Na Índia, por exemplo, o número 13 é considerado sagrado, sinônimo de prosperidade e tido como um poderoso amuleto da sorte.

A sexta-feira é influenciada por Vênus, a deusa do amor, por isso, é um dia para despertar carinho, sedução, cuidar de si e, no trabalho, manifestar a criatividade.

No Tarô, o número 13 representa A Morte. Embora possa parecer assustador e ruim, na realidade é totalmente o contrário, significa mudanças profundas, fim de ciclos e renascimento.

Nada disso parece ter a ver com algo negativo, então que tal usar a sexta-feira 13 para fazer um ritual poderoso para ajudar a bloquear energias não favoráveis, além de atrair prosperidade e ânimo para enfrentar os problemas da vida?

Você vai precisar de:

1 litro de água

1 ramo de arruda (pode ser pequeno)

1 maço de guiné

1 folha de espada-de-são-jorge (que deve ser cortada em 7 pedaços na direção do comprimento da folha)

1 vasilha

Modo de preparo

► Corte todas as plantas com a mão e coloque os pedaços na vasilha que separou para a simpatia.

► Despeje 1 litro de água fervente sobre elas e tampe até esfriar.

► Com a ajuda de um crivo, coe a mistura e reserve o chá. Tome um banho normal e no fim despeje o conteúdo do pescoço para baixo mentalizando afirmações positivas.

► Deixe o corpo secar naturalmente.

A energia e a intenção na hora de fazer a simpatia fazem a diferença, por isso, manter uma boa vibração é essencial para um resultado satisfatório.