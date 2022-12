Como ganhar dinheiro em 2023: confira as simpatias para atrair dinheiro, amor e energia positiva

Faltando poucos dias para a virada do ano, há quem goste de realizar algumas simpatias para atrair boas vibrações. Para além de pedidos, essas energias são importantes para que se propague longo do ano. Há oportunidade para pedir abundância, fartura, dinheiro, anos e outros desejos ao novo ciclo. Veja algumas simpatias separadas pela equipe do O Liberal para começar bem o ano.

Para fartura no lar

Uma das tradições de ano-novo para fartura do lar é o alimento. Deve-se evitar comer aves e caranguejo. Isso porque o peru, por exemplo, cisca para trás, assim como o caranguejo, que fica na indecisão e também anda para trás. Para dar fartura ao ano que está chegando a recomendação é se alimentar de carnes bovinas, porco, peixe, além de leguminosas. Outra dica são as castanhas, lentilha, nozes e avelãs. Se estiver em casa, pode dar três pulinhos e beber três goles de champagne à meia-noite, mentalizando prosperidade.

Para não faltar dinheiro

Para que quer dinheiro ou não deixar faltar no ano de 2023, reserve uma nota ou moedas no bolso ou na carteira. Não importa o valor. Outra opção é separar sete caroços de uvas e coloca-los na carteira. Quem preferir, pode jogar 3 moedas de 1 real para dentro de casa, mentalizando dinheiro e pedindo que nunca falte no lar.

Para atrair dinheiro

Para atrair dinheiro existem várias simpatias. Uma delas é colocar cédula no sapato. Recomenda-se quatro notas, duas de R$ 10 e duas de R$ 20, uma em cada sapato. No dia seguinte, retire as notas e bote-as na carteira. Só poderá usá-las no último dia do ano. Folhas de louro também são recomendadas. Separe uma folha seca e uma caneta. Escreva o número 2023 junto com seu nome. Mentalize os pedidos e guarde na carteira. No próximo dia 31 de dezembro, deposite-a na natureza.

Para atrair o amor

Quem está pensando em se relacionar em 2023, anote essa dica. Para atrair o amor, no dia 31 de dezembro, separe três pedras de quartzo rosa e espalhe-as: uma vai ser colocada em um pé de uma árvore bonita, outra próxima uma rosa vermelha de jardim e a terceira dentro da gaveta de peças íntimas.

Para fortificar o amor

Para quem já está em relacionamento e quer fortificá-lo, a opção de simpatia inicia pela vestimenta. Use roupa rosa ou vermelha, para desejos de paixão e amor. Outra forma, à meia-noite, bata sete vezes com o pé no chão, repetindo o nome da pessoa amada mentalmente. Quando os primeiros fogos de artifício começarem a explodir no céu, beije a pessoa amada.

Para boas energias

Se estiver na praia, vale dar os pulos em sete ondas. Outra forma de pedir boas energias e fazer barulho na virada. Bote para fora o grito e assopros. Vale se expressar com música, instrumentos musicais, dançar e sentir a energia de recomeço. Não deixe o desânimo bater. É hora de se conectar com os bons fluidos na passada de ano.