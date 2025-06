Abacaxi com hortelã na panela de pressão? Aprenda a receita para celebrar o Dia Mundial do Abacaxi

Nesta sexta-feira (27), comemora-se o Dia Mundial do Abacaxi, fruta tropical adorada por muitos e cheia de benefícios para a saúde. Para marcar a data, uma receita simples, rápida e totalmente diferente promete surpreender: abacaxi com hortelã preparado na panela de pressão.

🍍 Veja os ingredientes, o modo de preparo e como servir.

Ingredientes

4 e ½ xícaras (chá) de açúcar (720 g)

½ xícara (chá) de água

1 abacaxi inteiro descascado

1 maço pequeno de hortelã fresca picada

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

Sorvete para acompanhar

Modo de preparo

Coloque na panela de pressão o açúcar, a água, o abacaxi e a hortelã; Tampe e cozinhe em fogo médio por 10 minutos após pegar pressão; Em seguida, libere a pressão cuidadosamente e acrescente o creme de leite; Corte o abacaxi em fatias e sirva acompanhado do sorvete de sua preferência.

Como servir?

Sirva o abacaxi quente, com fatias de mais de 1 cm de espessura. Acompanhe com uma bola generosa de sorvete de nata ou creme, regue com uma concha da calda de açúcar com hortelã e finalize decorando com um ramo fresco de hortelã.

💡 Dica: Não desperdice as cascas! Ferva-as por 30 minutos para preparar um chá gelado de abacaxi delicioso e saudável, adoçando a gosto. Assim, você aproveita 100% da fruta.

Benefícios do abacaxi

Além de seu sabor inconfundível, o abacaxi é rico em vitamina C, betacaroteno (pró-vitamina A), vitaminas do complexo B e minerais como potássio, manganês e cálcio. É também uma fruta mucolítica, auxiliando na dissolução de mucos e catarros, o que a torna um aliado natural no combate a gripes, sinusites e bronquites.

Para quem busca controlar a dieta, 100 gramas de abacaxi oferecem apenas 52 calorias.