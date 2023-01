Aprenda a receita de frutos do mar na cama de abacaxi da chef Mariah Barroso

Camarão Tropical é a receita do Cozinha Tapajônica desta edição. O prato foi preparado pela cozinheira de “mão de cheia”, Mariah Barroso, que faz sucesso nas redes sociais cozinhando pratos à base de camarão e frutos do mar.

Mariah conta que cozinha desde os 12 anos de idade e sempre foi apaixonada pelas panelas. Desde o ano de 2019, ela inseriu o preparo de receitas para valorizar a venda de camarão e frutos do mar que é feita na loja “Casa do Camarão”, onde ela é proprietária.

“Com o trabalho na loja que vende esses itens, eu resolvi me aventurar na gastronomia dando foco aos nossos produtos e a ideia tem dado super certo”, contou.

Ela conta que sempre gostou de receber amigos em casa para provar suas aventuras na cozinha e aprimorar os pratos. Mariah é formada em enfermagem, mas decidiu não seguir na profissão de formação para dar seguimento no empreendimento que foi montado pelo patriarca da família, há cerca de 30 anos.

A cozinheira gosta de criar pratos que chamem atenção e despertem desejo de saborear. “Eu sempre dou um toque especial em tudo o que faço. Isso faz toda diferença. Resolvi assumir o negócio do meu pai, onde consigo unir a minha paixão pelas panelas com o empreendedorismo”, enfatiza.

A empresária de múltiplas facetas conta que é uma exploradora do mundo dos sabores. “Eu amo conhecer temperos, texturas e sabores, pois através das minhas explorações na gastronomia consigo criar pratos a partir dessas referências, sempre dando um toque mais regional. Vou testando até ter um prato que agrade o paladar e valorize nossos itens”, contou.

Camarão Tropical

Mariah inicia a receita do Camarão Tropical abrindo o abacaxi com um corte na horizontal, com profundidade, formando um recipiente para ser recheado. Outra maneira de fazer o prato é abrindo o abacaxi ao meio, na horizontal, para rechear as duas partes com creme de camarão. Na sequência, ela tira parte da polpa da fruta que será cortada em cubos, fervida e reservada para a próxima etapa da receita. O abacaxi limpo é levado ao forno por 20 minutos na temperatura de 180°.

Receita bonita e deliciosa para ser servida em qualquer ocasião (Ândria Almeida/ O Liberal)

Para o creme que vai rechear o abacaxi, Mariah usa o camarão limpo e eviscerados, temperado com cominho, alho e sal a gosto, refogado por sete minutos e depois acrescenta uma ou duas caixas de creme de leite, a depender do tamanho da fruta, queijo prato e pedaços do abacaxi que foram tirados na primeira etapa da receita, além de ter um toque com o requeijão. A chef de cozinha utiliza a quantidade de cubos de abacaxi, conforme o tamanho da fruta, para ficar bem misturado com o camarão.

Na finalização, o abacaxi é retirado do forno e preenchido com o creme de camarão, finalizado com queijo prato cortado e por cima o queijo parmesão ralado. Depois é só levar ao forno por 10 minutos e está pronto. Uma delícia super prática de fazer, além de ser uma combinação super delicada de agridoce, que faz o camarão brilhar no prato.