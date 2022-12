Chef Rui Rabelo ensina receita de camarão empanado na tapioca; confira

Que tal uma entradinha de camarão empanado na tapioca para surpreender os convidados nas festas de final de ano? Essa será a receita da coluna de gastronomia “Cozinha Tapajônica” desta edição. O petisco foi preparado pelo cozinheiro Rui Rabelo.

Surpreenda seus convidados com a entrada de camarão na tapioca (Ândria Almeida/ O Liberal)

Rui é neto de uma cozinheira de “mão cheia”, que sempre gostou de cozinhar e desenvolveu o amor pelas panelas durante o convívio com ela, ainda na infância e adolescência. Ele observava os preparos e ajudava a avó com os temperos. “Ela era cozinheira da cantina da antiga UFPA, mas era uma daquelas cozinheiras dedicadas, que colocava um verdadeiro sabor no que fazia. Ela fazia comida em eventos para 200 pessoas e era tudo muito gostoso e caprichoso. Na minha convivência com ela eu pegava cada vez mais o gosto pelos temperos e combinações, depois de adulto, eu sempre cozinhava para os amigos em casa”, lembrou.

Rui se formou como administrador de empresas e atuou em diversas áreas de negócios, morou em Belém, Brasília e Goiânia. Até que no ano de 2020, incentivado pela família, amigos e a avó Maria Madalena, hoje já falecida, resolveu se dedicar à gastronomia.

Com o passar do tempo, o amor pela culinária falou mais alto e ele trocou o mundo dos negócios pelo mundo dos sabores e hoje ajuda a esposa na missão de comandar as panelas no restaurante deles - a Peixaria Camarão, onde o cozinheiro de “mão cheia” fez o preparo da receita, erm Santarém. Rui conta que fez diversos cursos e estágios no ramo da gastronomia para aprimorar as técnicas e se especializar na paixão.

O petisco é um dos preferidos dos clientes (Ândria Almeida/ O Liberal)

Preparo do camarão na Tapioca

Para o preparo do petisco, o chef usa camarão, leite, trigo, ovos, farinha de tapioca, sal e alguns temperos como pimenta do reino, páprica, além de óleo para fritar.

O primeiro passo é descascar o camarão, que deve ser eviscerado.

Depois de limpo, o camarão é temperado com a pimenta do reino, sal e na sequência, passado na farinha de trigo, depois no ovo batido e empanado na farinha de tapioca.

Para o camarão não enrolar na fritura e ficar bem esticado, o chef orienta fazer cortes leves na extensão dele de um dos lados.

Depois o camarão empanado é mergulhado em óleo quente para fritar, mas atenção porque ele alcança o ponto bem rápido. O camarão fica extremamente crocante e tem uma combinação perfeita com a geleia de abacaxi com pimenta caseira. O sabor é forte e agradável.