Prefeito expõe caso de vandalismo e descobre que os criminosos eram apenas capivaras

O prefeito Luiz Furlani denunciou publicamente um caso de vandalismo neste sábado (26) após notar que a palmeira que a prefeitura havia plantado estava cortada, próximo à descida do viaduto Alexandre Fisher, que fica localizado na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Nas imagens, o prefeito aparece muito revoltado e chamando os criminosos de “vagabundos, ordinários e sem vergonha”.

“Nós temos feito um trabalho de requalificação nesse local, plantamos uma palmeira aqui na descida, e a gente se depara nessa manhã com esse ato de vandalismo e de covardia, desses inimigos da nossa cidade. A você, seu covarde, que fez esse ato de vandalismo contra a nossa amada Barra Mansa, pode ter certeza que vamos chegar até você”, disse Luiz Furlani em um vídeo publicado no Instagram.

VEJA MAIS

O "inimigo", na verdade, era outro

No mesmo dia, o prefeito gravou outro vídeo para revelar que os criminosos, na verdade, eram apenas capivaras que atravessavam a rua para se alimentar do canteiro. “Olha quem é a responsável? A capivara! Eu me revoltei pela manhã, agora eu tô sorrindo porque até para quem mora aqui está sendo engraçado, a gente nunca poderia imaginar que a capivara ia fazer ‘um ato de vandalismo’”, disse rindo.

Com a repercussão do caso, o gestor chegou a publicar um terceiro vídeo em seu Instagram, explicando que não iria prender a capivara, mas que a equipe ambiental iria recolocar a plantação no local. “Eu não vou conduzir a meliante capivara para a delegacia. Nós estamos plantando nova vegetação e eu espero que essa danada não faça vandalismo aqui, porque se essa meliante capivara fizer novo vandalismo, eu acho que nós vamos ter que levar ela para a delegacia para prestar os esclarecimentos”, brincou Luiz Furlani.

Nos comentários das publicações do perfil de Luiz Furlani, as pessoas reagiram e até se divertiram com a situação da “meliante capivara”. “Esse vandalismo é permitido”, disse uma seguidora. “O mascote da cidade pode estar provando pra saber se ficou bom mesmo”, destacou outra. “Nos últimos dias, nós estamos vivendo tantos estresses que foi muito bom nós rirmos um pouco com as Capivaras”, revelou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)