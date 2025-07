Suspeito de integrar grupo criminoso que trazia cocaína ao Brasil é preso em Belém

A Polícia Federal prendeu um nigeriano foragido por tráfico de drogas, na madrugada desta quinta-feira (31/7), em Belém. Procurado a partir de uma difusão vermelha da Interpol, emitida pela Argentina, ele foi abordado antes de entrar na aeronave que sairia do Aeroporto Internacional de Belém em direção a Guarulhos, em São Paulo.

Em 2020, ele já havia sido preso, apontado como integrante de grupo criminoso que comandava uma rede intercontinental de tráfico de drogas, que incluía a introdução de cocaína ao Brasil pela fronteira com a Colômbia. Na ocasião, ele havia sido flagrado com grande quantidade de drogas durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas.

Segundo a PF, o suspeito, após a captura na capital paraense, foi entregue ao sistema prisional paraense e será extraditado à Argentina, onde responderá a processo penal. A acusação é de “contrabando de exportação de substância estupefaciente”, equivalente ao tráfico de drogas na legislação brasileira, com pena máxima de 12 anos de prisão.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, o preso também é suspeito de quatro remessas de cocaína escondidas em encomendas postais com destino a Déli (Índia), Paris (França), Bangkok (Tailândia) e Roterdã (Holanda).

Difusão Vermelha é um alerta global da Interpol para localizar e prender procurados internacionalmente. Funciona como um "sinal vermelho" para polícias de 196 países, pedindo a detenção temporária de um fugitivo até que se decida sobre extradição.