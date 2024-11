Suspeito de armazenar pronografia infantil é preso pela PC em Belém

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, em Belém, sob suspeita de armazenar conteúdo de pornografia infantil. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) Santa Casa, com o apoio da Polícia Científica, foram até o imóvel onde o suspeito mora, no bairro da Marambaia.

Conforme a PC, as equipes se deslocaram até o endereço do suspeito para dar cumprimento ao mandado, na residência de um homem. No local, foi encontrado diversos materiais pornográficos infantojuvenil no aparelho celular dele. Segundo a equipe, ao notar a chegada dos policiais civis na área, o suspeito tentou apagar arquivos de seu celular, porém não conseguiu.

O homem recebeu voz de prisão pelos crimes de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos artigos 241-A e 241-B.

Foram encontradas, ainda, várias caixas de remédios. Todo o material foi apreendido e encaminhado para exame pericial. O preso foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde permanecerá à disposição da Justiça.