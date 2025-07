Psicólogo atrai cantor com perfil falso e o mata a facadas em Goiânia

O psicólogo e professor universitário Arthur Vinícius Silva de Lima, de 32 anos, teve a prisão convertida em preventiva após ser preso na última segunda-feira (28), acusado de matar o cantor Bruno Gama Duarte, de 36 anos, a facadas no Bosque dos Buritis, em Goiânia, no último fim de semana. Durante a audiência de custódia, realizada na manhã desta quarta-feira (30), ele alegou estar enfrentando problemas psiquiátricos e dificuldade para dormir desde que foi detido.

A Justiça determinou que a unidade prisional onde ele está custodiado, em Catalão, no interior de Goiás, providencie atendimento médico. Ainda não há previsão para sua transferência ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. As informações são da TV Anhanguera.

De acordo com a defesa, representada pela advogada Valéria Cristina dos Santos Mamede, um pedido de habeas corpus será protocolado, sob a justificativa de que a prisão foi ilegal. A advogada alega que Arthur foi preso cerca de 48 horas após o crime, sem mandado judicial ou perseguição contínua, e que a ordem de prisão temporária só teria sido emitida 51 minutos após a detenção, o que, segundo ela, torna o ato nulo. Além disso, afirma que a audiência de custódia, que por lei deve ocorrer em até 24 horas, foi realizada fora do prazo legal.

“Encontro fortuito”, diz defesa

A defesa sustenta que o crime não foi premeditado, afirmando que se tratou de um “encontro fortuito” seguido de uma agressão iniciada por um terceiro e de uma reação imediata. Segundo Valéria, esse ponto será aprofundado durante a instrução do processo. Ela também nega que a ex-namorada de Arthur tenha fornecido provas contra ele, alegando que a mulher vive atualmente no Maranhão e mantém contato com os pais do acusado.

No entanto, a Polícia Civil trabalha com a tese de que Arthur usou o nome e fotos da ex-companheira para criar um perfil falso nas redes sociais, com o intuito de atrair Bruno até o parque, onde o crime ocorreu. A vítima estaria envolvida afetivamente com a ex do suspeito.

O crime

Segundo as investigações, Bruno Gama foi atraído ao Bosque dos Buritis na noite de sábado (26), onde foi morto a facadas. Testemunhas relataram que o cantor discutiu com o autor do crime em voz alta antes do ataque. Após o assassinato, Arthur fugiu do local em um carro preto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava morta quando a equipe chegou.

Bruno era cantor, filho único e estava finalizando a graduação em Música no Instituto Federal de Goiás. Para a polícia, o crime foi minuciosamente planejado: desde o contato inicial com a vítima até a escolha do local, a rota de fuga e o veículo utilizado na ação.