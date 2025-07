Igor Cabral é investigado por espancar mulher em elevador: qual a possível pena?

O homem que espancou a namorada com mais de 60 socos no rosto dentro de um elevador de um condomínio em Ponta Negra, zona sul de Natal vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio. A defesa de Igor Eduardo Pereira Cabral não foi localizada.

A agressão foi flagrada por câmeras de segurança no sábado, 26. No vídeo, o agressor - um estudante e ex-jogador de basquete, de 29 anos - parte para cima da vítima, dando socos seguidos no rosto da mulher, que fica ensanguentada. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga o caso.

Cabral foi preso em flagrante. A pediu a prisão preventiva por tentativa de feminicídio.

Conforme o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ele passou por audiência de custódia e foi decretada a prisão preventiva. O caso está em segredo de justiça para resguardar a vítima.

A tentativa de feminicídio se refere ao ato de tentar matar uma mulher motivado por questões de gênero, ou seja, quando a violência é cometida contra a vítima simplesmente por ela ser mulher.

Isso está inserido em contexto mais amplo de violência de gênero, que inclui discriminação, abuso e outras formas de violência física, psicológica ou sexual contra mulheres.

Sancionada em outubro de 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a nova Lei do Feminicídio (14.994/2024) torna o feminicídio crime autônomo e aumenta a pena de reclusão de 20 para 40 anos. Antes, era tratado como qualificadora do homicídio, com penas de 12 a 30 anos.

Segundo relatos, o porteiro do condomínio viu as imagens e acionou a Polícia Militar. Quando o elevador parou no térreo, moradores contiveram o homem até a chegada da PM.

A vítima, de 35 anos, foi encaminhada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel e aguarda por cirurgia. Será necessária a reconstrução do seu rosto, pois teve o maxilar fraturado.

A Polícia Civil orienta que casos como este sejam denunciados por meio do Disque 181, com garantia de sigilo.