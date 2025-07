Bebê de 1 ano morre atropelado na porta de casa enquanto corria atrás de bola

Um bebê de apenas 1 ano morreu após ser atropelado enquanto brincava na porta de casa, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O menino foi atingido por um carro que trafegava em alta velocidade na Rua Rogério Itamar da Silveira, no bairro de Jatobá. O acidente aconteceu na tarde da última segunda-feira (28/07).

De acordo com relatos da família, a criança estava com parentes quando uma bola foi jogada em direção a um adulto que estava do outro lado da rua. Ao correr para atravessar a pista, o bebê foi atingido por um carro em alta velocidade. Com o impacto, foi arremessado a cerca de 30 metros de distância. Os familiares correram para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As imagens das câmeras mostram o momento do atropelamento e indicam que o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. A gravação circulou nas redes sociais e gerou comoção entre moradores e internautas.

O motorista se apresentou, horas depois, na 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele passou por exames de corpo de delito e foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanece à disposição da Justiça.