Bebê de 1 ano morre após ser deixado no carro enquanto mãe estava no spa

Um menino de um ano morreu depois de ser deixado dentro de um carro com os vidros fechados enquanto a mãe realizava um procedimento estético num spa. O irmão dele, de 2 anos, que também estava no veículo, conseguiu sobreviver ao calor extremo. Os termômetros marcavam 38°C na parte externa.

Maya Hernandez, de 20 anos, deixou os dois filhos no banco de trás de um Toyota Corolla Híbrido enquanto estava em um spa da cidade de Bakersfield, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, segundo informações da emissora KGET. O caso aconteceu no último domingo de junho (29).

Quanto tempo as crianças ficaram no carro?

Maya Hernandez (ao centro) com Amillio Gutierrez (à esquerda) e o outro filho (à direita) (Reprodução / Redes Sociais)

Ainda que a consulta no Always Beautiful Med Spa tenha durado 20 minutos, as crianças ficaram presas por cerca de duas horas. Por conta desse tempo todo, Amillio Gutierrez não resistiu e morreu.

Segundo informações do processo que Maya enfrenta por negligência, em nenhum momento a mãe verificou como os meninos estavam durante a consulta ou até mesmo no restante do tempo em que ficou no spa. Quando Amillio foi encontrado, ele estava convulsionando, espumando pela boca e tremendo.

Os médicos ainda tentaram trazê-lo de volta à vida por 40 minutos, enquanto a temperatura corporal da criança registrou 41°C. Ele foi declarado morto às 17h48 do dia 29 de junho de 2025.

