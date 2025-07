Morre criança que descobriu câncer durante gravação de vídeo para o TikTok; entenda

Ysabella Santos Cavalcante, de 9 anos, morreu na última sexta-feira (4) devido a complicações causadas por um câncer agressivo. A menina, moradora do Guarujá, no litoral de São Paulo, recebeu o diagnóstico de neuroblastoma após sofrer uma queda enquanto gravava um vídeo de dança para o TikTok, sem o conhecimento dos pais.

Durante a gravação, Ysabella caiu e bateu com força as costas no chão. Com medo de levar uma bronca, decidiu não contar nada ao pai, Gustavo Maia Cavalcante, 40 anos, nem à mãe, Estefane Kerolen Domiciano Santos, 36.

Porém, os sintomas após o acidente chamaram a atenção da família. Por quatro dias, a menina apresentou febre e vômitos, até ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em 9 de novembro de 2022.

Diagnóstico de neuroblastoma avançado

Na unidade de saúde, exames revelaram um tumor de grandes proporções na região torácica. Ysabella foi diagnosticada com neuroblastoma grau 4, um tipo raro e agressivo de câncer infantil, já em estágio avançado.

Ainda em novembro de 2022, a menina foi transferida para o Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, e, na sequência, para o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci), em São Paulo.

“Já no Itaci, fizeram o diagnóstico completo. O câncer havia se originado no tórax, mas já tinha se alastrado para os ossos e a medula”, contou o pai ao portal Metrópoles.

Tratamento intenso e luta pela vida

A partir de dezembro daquele ano, Ysabella iniciou um tratamento intensivo com quimioterapia. Meses depois, passou também por radioterapia, cirurgia para retirada do tumor primário e um transplante de medula.

Antes mesmo do câncer, a menina já fazia acompanhamento médico por ter nascido com apenas um rim.

Comoção nas redes sociais

A história de Ysabella emocionou familiares, amigos e internautas. Em uma publicação nas redes sociais, os pais prestaram uma última homenagem à filha: “Como eu queria acordar e ver que tudo não passou de um pesadelo. A minha princesa se foi, descansou. Acabou o sofrimento. Meu coração está doendo demais, filha. Eu sou eternamente grato a Deus por ter me dado a honra de, por 9 anos, sermos seus pais. E assim será eternamente: nossa joia rara.”



(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)