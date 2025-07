Imagem Peregrina é saudada por fiéis no Círio de Nazaré no Rio de Janeiro

Fiéis que moram no Rio de Janeiro puderam ver de perto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré neste final de semana, e assim renovar a sua fé em Maria, Rainha da Amazônia. Isso se deu com a realização do Círio de Nazaré da Arquidiocese do Rio de Janeiro 2025, no sábado (5), com a presença do arcebispo metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, autoridades religiosas da Arquidiocese de Belém, membros da Diretoria da Festa (DFN), à frente o coordenador Antônio Sousa, e da Guarda de Nazaré. Neste domingo (6), a Imagem Peregrina cumpre o seu último dia de programação antes de retornar a Belém.

A programação da visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao Rio de Janeiro começou na quarta-feira (2), com o desembarque das autoridades de Belém na capital fluminense. No dia 3, quinta-feira, ocorreu a recepção da Imagem e de comitiva pelo cardeal Orani Tempesta na Sala de Autoridades do III Comar, seguido da celebração da Santa Missa naquela unidade militar do centro do Rio.

Ainda na quinta-feira (3), a Imagem Peregrina esteve presente na celebração de missa na Capela Nossa Senhora de Nazaré no Shopping Bangu; na visita à Capela de Nossa Senhora de Nazaré - Barata, em Realengo; na visita à capela da santa, em Camorim; na Santa Missa na Paróquia São João Batista, em Anil.

Na sexta (4), foi a vez das visitas ao Colégio São Paulo Apóstolo, em Copacabana; ao Educandário Nossa Senhora de Nazaré, no Catumbi; visita ao Centro de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão; visita à Paróquia Jesus de Nazaré, na Maré; visita ao Hospital Geral de Bonsucesso, e Santa Missa na Paróquia Santa Isabel Rainha de Portugal, em Bento Ribeiro.

Círio de Nazaré da Arquidiocese do Rio de Janeiro reforça a fé na Rainha da Amazônia (Foto: Ascom da Arquidiocese do Rio de Janeiro)

Círio

A programação da Imagem Peregrina no sábado (5) começou às 8h, com o Terço no Encontro do Apostolado da Oração da Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, em Praça Seca. Em seguida, esteve na Missa "O Rio Celebra" (Rede Vida), na mesma paróquia. No final da manhã, ocorreu a visita à Paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Botafogo.

Por volta das 15h do sábado (5), foi, então, realizado o Mini-Círio. A concentração dos fiéis se deu na área do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, com a celebração da Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Santos Mártires Ugandenses, n Acari. Já pela parte da noite, foi celebrada missa e religiosos e fiéis se uniram em vigília na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Anchieta.

No último dia da programação no Rio de Janeiro, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve neste domingo (6) na missa celebrada

no Santuário e Basílica de São Sebastião, na Tijuca. A Imagem participou da missa na Paróquia São Tiago de Inhaúma. O embarque da Imagem e comitiva para Belém está previsto para as 16h30 de hoje (6) no Aeroporto Santos Dumont, no Centro.

Cuidar

Ao convocar os fiéis ao Círio de Nazaré no Rio, dom Orani Tempesta destacou que o tema escolhido para a Romaria deste ano ano é: "Maria, Mãe e rainha de toda a criação". "Nossa Senhora é nossa Mãe e Rainha, e esse tema é um convite para voltarmos o nosso olhar para o meio ambiente e o que a humanidade de maneira geral tem feito com ele. E justamente em Belém do Pará, em novembro acontecerá a Conferência do Clima (COP 30), é um convite que Nossa Senhora faz para cuidarmos com carinho do planeta e de tudo aquilo que Deus criou. Nossa Senhora de Nazaré vem das águas do Pará, para nos ensinar a cuidar dos rios, lagos, açudes e da nossa casa comum".

O arcebispo ressaltou que "onde a Mãe de Jesus aparece Ela traz consigo o seu Filho Jesus, Ela traz a paz que vem de Deus e o desejo de que todos os fiéis acorram a Ela e ao seu Filho". "Ela traz consigo os desejos de Deus para que humanidade retome o bom caminho e se converta. Ela faz do mesmo modo que nas Bodas de Caná da Galileia pedindo que façamos tudo aquilo que Jesus disser", completou.