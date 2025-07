VÍDEO: Tanque do Exército passa por cima de carro estacionado

Uma cena de susto e digna de filme ocorreu em uma rua de Ponta Grossa, no Paraná, quando um tanque do Exército Brasileiro passou por cima da lateral de um carro que estava estacionado legalmente no local.

As imagens mostram que um comboio se deslocava na contramão da Rua Siqueira Campos, escoltado por um carro e por duas motos da Polícia do Exército, quando um dos veículos blindados se envolveu no acidente. Após atingir o primeiro carro, ele também bateu em outro. Ninguém se feriu. Após o acidente, os militares pararam para verificar a situação.

Veja o vídeo:

O blindado havia acabado de sair do 13º Batalhão de Infantaria Blindado (13º BIB) e estava trafegando atrás de outros cinco tanques quando se envolveu no acidente. O caso aconteceu pouco antes do meio-dia de quinta-feira (3), no trecho da via que fica entre a Avenida Carlos Cavalcanti e a Rua João Ribeiro, no bairro Uvaranas. Em nota, a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada disse que os militares estavam a caminho do Campo de Instrução General Calazans, que fica a cerca de 5,3 km do batalhão.

No texto, o Exército ressalta que irá apurar "responsabilidades pertinentes". Ainda, que o comboio estava sendo conduzido pelo 25º Pelotão de Polícia do Exército, com a "adoção de todas as medidas de segurança previstas para um deslocamento deste tipo".

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)