Veja dicas de presente para o Dia dos Professores

Nesta terça-feira, 15 de outubro, o Dia do Professor é comemorado em todo o Brasil. A data celebra os profissionais da educação, que realizam um papel crucial na formação de gerações e desenvolvimento da sociedade. O dia serve como uma oportunidade de presentear esses educadores como reconhecimento a dedicação e esforço a este importante trabalho.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal, separou uma lista com dicas de presentes para homenagear os servidores da educação no Dia dos Professores.

Livros

Um presente certeiro pode ser um bom livro, especialmente se for relacionado à área de educação do professor ou a algo em que ele se interessa.

Canecas ou Garrafas de água

Canecas são um presente clássico, que nunca saem da moda. Elas podem ser personalizadas com o nome da profissão, frases motivacionais, uma ilustração divertida que lembra a disciplina do docente. O mesmo vale para as garrafas de água.

Chocolates e doces

Bombons de chocolate e doces sempre transbordam afeto e podem ser a opção ideal para se presentear um professor querido. Também é um presente mais econômico, dependendo da marca do chocolate.

Itens de papelaria

Outra opção popular de presente para professores são itens de papelaria, como cadernos, estojos, canetas e blocos de notas, já que profissionais da educação constantemente usam esses itens para anotar ideias e preparar aulas.

Quadro decorativo

Um quadro decorativo com uma mensagem inspiradora também é uma opção simples e prática para presentear um professor. Pode, inclusive, ajudar a decorar o ambiente de trabalho deste profissional.

Fones de ouvido

Se você procura por algo mais prático e moderno, um par de fones de ouvido pode ser uma boa opção, principalmente se o professor gostar de ouvir música ou podcasts nas horas vagas.

Caixa de Lembranças Personalizada

Uma caixa de lembranças pode ser a melhor opção para aqueles que buscam uma homenagem mais econômica, porém significativa. A caixa pode ser preenchida com mensagens dos alunos, fotos ou objetos simbólicos, celebrando a trajetória e o impacto do professor.

