Dia dos Professores é feriado? Saiba quem tem direito à folga nesta terça-feira (15)

O brasileiro sempre espera por uma pausa no trabalho, e qualquer data comemorativa já traz aquela esperança de um feriadinho. Com a chegada do Dia dos Professores, na próxima terça-feira, 15 de outubro, muitos se perguntam: será que é feriado?

O Dia do Professor é considerado um feriado escolar, mas não um feriado nacional. A data é uma homenagem aos professores, profissionais essenciais para a formação educacional. Isso significa que, em geral, as escolas costumam suspender as aulas, mas a decisão pode variar conforme cada instituição.

Escolas públicas, por exemplo, dependem de decretos de autoridades municipais ou estaduais para determinar a folga, enquanto escolas particulares podem seguir acordos coletivos.

Para os setores que não estão diretamente ligados à educação, a rotina segue normalmente. Ou seja, enquanto a maioria dos alunos e professores aproveitam o descanso, outros trabalhadores mantêm a sua rotina habitual.

Tem aula no Dia dos Professores?

Na maioria das vezes, as escolas dispensam alunos e professores em homenagem à data. No entanto, em alguns lugares, essa folga pode ser transferida para outra data. Este ano, por exemplo, algumas cidades e instituições decidiram antecipar o descanso para a segunda-feira, criando um feriado prolongado.

Apesar de não ser um feriado nacional, muitas escolas promovem atividades em homenagem aos professores, reconhecendo sua importância no processo educacional.

🗓️ Próximos feriados de 2024

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

🗓️ Datas comemorativas em outubro de 2024

1 de outubro: Dia Internacional da Música e Dia do Idoso;

3 de outubro: Dia Mundial do Dentista;

9 de outubro: Dia do Atletismo;

12 de outubro: Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida;

15 de outubro: Dia do Professor;

18 de outubro: Dia do Médico;

28 de outubro: Dia do Servidor Público;

31 de outubro: Dia Nacional da Poesia.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)