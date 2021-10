Dia dos Professores: Veja cinco educadores que viralizaram com métodos de ensino inusitados

Entre todos os profissionais que tiveram de se reinventar neste período difícil da pandemia, os professores foram um dos que mais se destacaram. Diante dos desafios a serem enfrentados, principalmente relacionados às dificuldades de dar aula e manter os alunos interessados nos conteúdos, vários educadores criaram métodos criativos e inusitados para conseguir ensinar. Alguns deles chegaram a viralizar nas redes sociais devido a originalidade.

Conheça agora um pouco sobre esses métodos utilizados pelos professores que ficaram famosos na web e conquistaram centenas de internautas.

Professora viraliza com “chamada criativa”

A professora Berenice Cortez, de Taubaté, no interior de São Paulo, ficou famosa na web ao compartilhar um vídeo inusitado. Para atrair a atenção dos alunos em sala de aula, a educadora faz a chamada de uma maneira divertida e a presença de cada um é confirmada com um meme que está em alta nas redes sociais.

Professora grava a aula em casa com ajuda de saco de feijão

Na profissão há mais de 40 anos, Maria Aparecida da Silva Biggon, ou Cida como é conhecida, precisou se reinventar para continuar dando aulas em meio a pandemia. Como nunca teve afinidade com recursos tecnológicos, ela viralizou ao tentar equilibrar um bastão de selfie com seu celular, com ajuda de um saco de feijão e uma caixa de leite para gravar as aulas de casa..

Professor grava áudios com músicas famosas e relaciona com o conteúdo estudado

Buscando alternativas diversificadas e inovadoras para obter a atenção e o engajamento dos alunos nas atividades, o professor Octavianus Cesar Silva, de Fortaleza, passou a gravar áudios e viralizou na Web. Ele usava músicas famosas como pano de fundo aos áudios, todas com viés temático. A ideia é tentar relacionar as canções com os estudos, ou com a época em que os estudantes estão, seja o Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia dos Namorados, temas de filmes ou séries, músicas juninas, etc. Ouça:

Professora viraliza ao gravar vídeos no TikTok de forma simples e direta

A professora Simone Porfiria ficou famosa no TikTok por dar aulas de português de forma prática. Educando há mais de 15 anos, em seus vídeos, ela resolve aquelas dúvidas frequentes, como o uso da vírgula, da crase e a conjugação de verbos. Ela também responde perguntas enviadas por estudantes.

Professor de inglês vira sucesso com seu método divertido de ensino

O professor de inglês Marcos Aurélio Borges, de Goiás, se tornou sucesso nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que canta a música “We will rock you”, da banda britânica Queen, juntamente com alunos do 6º ano. O professor explicou que usa as músicas como ferramenta pedagógica de ensino desde que começou a dar aulas.

Texto: Maiza Santos, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali