Quando é o Recírio? Veja a data e se é feriado no dia

O Recírio, comemorado dessa vez no dia 28 de outubro, marcará a subida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré ao seu lugar original na Basílica e o fim das festas do Círio 2024. Confira se o Recírio é feriado, o trajeto da última romaria e as programações na Basílica durante o dia:

O Recírio é feriado?

O Recírio é considerado um feriado regional por muitas entidades públicas e privadas. Portanto, o funcionamento de certos espaços, especialmente órgãos públicos municipais, pode ser alterado, apesar da maioria não ter seu funcionamento suspenso.

Qual a programação do Recírio?

Às 05h do dia 28/10, haverá recitação do terço na Basílica Santuário de Nazaré, seguida pela subida da Imagem, às 06h30; e uma Missa na Praça Santuário, às 07h. A procissão do Recírio inicia às 08h, na Praça Santuário de Nazaré. Estima-se que 50 mil pessoas participarão da última romaria do Círio 2024.

Qual o trajeto da procissão do Recírio?

Praça Santuário de Nazaré Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos Av. Generalíssimo Deodoro Av. Nossa Sra. de Nazaré