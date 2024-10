Confira a agenda desta semana com as programações oficiais do Círio de Nazaré

Para além da famosa procissão do segundo domingo de outubro, o Círio de Nazaré é formado por uma extensa programação oficial chamada “Quadra Nazarena”, que abarca várias romarias e celebrações. As bênçãos começam nesta segunda-feira (7/10), às 18h, na Basílica Santuário, no bairro de Nazaré, com a Missa de Envio dos Comunicadores, que reúne jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, social media, radialistas e outros profissionais da imprensa que vão atuar na cobertura da festividade.

Na terça-feira (8/10), às 18h, também na Basílica Santuário, será realizada a missa da Abertura Oficial, com celebração conduzida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. Em seguida, haverá shows na Concha Acústica da Praça Santuário.

VEJA MAIS

Já na quarta-feira (9/10), duas programações estão no cronograma: o início da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 8h, na Capela do Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré; e a romaria Traslado dos Carros, às 20h, com saída da Praça Santuário e chegada no Porto Futuro, no bairro do Reduto.

Como um dos momentos mais aguardados, na quinta-feira (10/10), às 18h, na Basílica Santuário, será realizada a apresentação do manto. É nesse dia que os fiéis conhecem qual o manto que vai vestir a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas demais procissões deste ano. Em seguida, haverá shows na Praça Santuário.

A sexta-feira (11/10), começa com o encerramento da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 6h, na Capela do Bom Pastor. E segue com o Traslado para Ananindeua - Marituba, com a Imagem Peregrina, a partir das 8h, com saída da Basílica Santuário. À noite, às 20h, será realizado o Canto para Maria, também na Basílica Santuário.

No sábado (12/10), dia com maior número de programações com a Imagem Peregrina, as homenagens começam com a Romaria Rodoviária, às 5h30, com saída da Igreja Matriz do município de Ananindeua, na Grande Belém, rumo ao trapiche de Icoaraci, distrito de Belém, de onde sairá a Romaria Fluvial, às 9h. Essa procissão nas águas termina por volta das 11h30, na Praça Pedro Teixeira, perto da Estação das Docas, no bairro da Campina, em Belém, de onde segue a motorromaria rumo ao Colégio Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré. Às 12h, um momento que emociona muitos fiéis lota anualmente a Basílica Santuário: a Descida do Glória - quando a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré é retirada do altar-mor para ficar mais perto dos devotos. Ela retorna ao Glória apenas no dia 28 de outubro. Ainda no sábado (12/10), às 17h30, após uma missa no Colégio Gentil Bittencourt, a Imagem Peregrina volta para a ruas da capital paraense com a Trasladação - procissão noturna que segue de perto da Basílica até a Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha.

O domingo (13) começa com a missa do Círio, às 6h, na Catedral da Sé. Em seguida, às 7h, a Imagem Peregrina sai desse ponto para a grande procissão - conhecida popularmente como "Círio de Nazaré", que segue até a Basílica Santuário. A quadra nazarena ainda segue com as seguintes outras procissões: Ciclorromaria (19/10), Romaria da Juventude (19/10), Romaria das Crianças (20/10), Romaria dos Corredores (26/10), Romaria da acessibilidade (26/10), Procissão da Festa (26/10) e o Recírio (28/10).

Programação da semana do Círio:

07/10 – Missa dos comunicadores, às 18h, na Basílica Santuário.

08/10 – Missa de abertura do Círio 2024, às 18h, na Basílica Santuário.

09/10 – Exposição dos carros de promessas, às 7h, em frente à Basílica Santuário.

09/10 – Início da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 8h, na Capela Bom Pastor.

09/10 – Romaria do Traslado dos carros, às 20h.

10/10 – Missa apresentação do Manto, às 18h, na Basílica Santuário.

11/10 – Missa de encerramento da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 6h, na Capela Bom Pastor.

11/10 – Missa do Traslado, às 7h, na Basílica Santuário.

11/10 – Romaria do Traslado para Ananindeua, às 8h.

11/10 – Canto para Maria, às 20h, na Basílica Santuário de Nazaré.

12/10 – Romaria Rodoviária, às 5h30.

12/10 – Romaria Fluvial, às 9h.

12/10 – Motorromaria, às 11h30.

12/10 – Descida da Imagem, às 12h, na Basílica Santuário de Nazaré.

12/10 – Missa da Trasladação, às 16h30, no Colégio Gentil Bittencourt.

12/10 – Trasladação, às 17h30.

13/10 – Missa do Círio, às 6h, na Catedral de Belém.

13/10 – Círio de Nazaré, às 7h.

13/10 – Missa chegada do Círio, às 12h, na Praça Santuário.

• Santa Missa na Basílica: 06h30, 16h, 18h e 20h.

Demais programações após o domingo do Círio:

19/10 – Cicloromaria, às 8h, saindo da Praça Santuário.

19/10 – Romaria da Juventude, às 16h, saindo da Paróquia Santuário N.S de Aparecida.

• Santa Missa na Basílica: 5h45, 7h, 9h, 12h, 17h e 19h – missa da chegada da procissão.

20/10 – Romaria das Crianças, às 7h, Santa Missa na Praça Santuário.

26/10 – Romaria dos Corredores, às 05h, saindo da Praça Santuário.

26/10 – Romaria da Acessibilidade, às 08h, saindo da Praça Santuário.

26/10 – Procissão da Padroeira, às 16h, Santa Missa na Comunidade Sagrada Família.

26/10 - Procissão da Festa, às 17h, saindo da Comunidade Sagrada Família

27/10 – Missa de Encerramento, às 18h, na Basílica Santuário de Nazaré.

• Santa Missa na Basílica: 6h30, 8h, 10h, 12h, 16h e 18h.

28/10 – Recitação do terço, às 05h, na Basílica Santuário

28/10 – Subida da Imagem, às 6h30, na Basílica Santuário de Nazaré.

28/10 – Missa do Recírio, às 7h, na Praça Santuário.

28/10 – Recírio, às 8h.

• Santa Missa na Basílica somente às 18h

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)