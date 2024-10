Peregrinações: a liderança feminina que mantém vivas as ‘novenas’ do Círio

A tradição das peregrinações do Círio de Nazaré tem na fé e na devoção elementos fundamentais que conectam gerações. No entanto, é o papel das mulheres que se destaca na condução e preservação desses encontros. Mulheres como Regilene Macambira, 55, e Maria do Socorro Souza, 65, lideram e participam ativamente das novenas que percorrem casas em Belém, promovendo a evangelização e o fortalecimento da fé comunitária.

Regilene, dirigente de peregrinações há 15 anos, recorda com carinho como começou sua jornada. “Na nossa rua não tinha quem organizasse, então comecei a acompanhar as novenas na casa da minha irmã. Um dia fui à igreja e vi que sobraram algumas imagens de Nossa Senhora, perguntei se podia levar, e assim comecei”, explica.

Para ela, a missão vai além de apenas organizar os encontros, é uma oportunidade de levar a palavra de Deus às pessoas. "É muito gratificante, principalmente porque a gente vê o testemunho de fé de quem participa".

Com uma rotina cheia, Regilene se desdobra para conciliar seu trabalho em um restaurante com a missão de dirigir as peregrinações. "Às vezes, trabalho à noite e vou nas casas fazer as novenas. Levo a palavra de Maria e vejo como isso toca as pessoas, muitas vezes em momentos de dor ou dificuldade", conta, emocionada. A fé é um ponto central em sua vida e uma força que a sustenta diante das adversidades. “Minha irmã está com câncer, os médicos disseram que não tem mais jeito, mas continuamos rezando e pedindo a intercessão de Maria. Acredito que para Deus nada é impossível”.

Em torno de uma mesa com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, devotas se preparam para peregrinar com Maria (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Maria do Socorro Souza, assistente social, também encontrou nas peregrinações uma forma de se conectar mais profundamente com sua comunidade. Há cerca de seis anos, Regilene a convidou para participar, e desde então, sua vida mudou. "Eu sempre fui muito reclusa, vivia mais dentro de casa, mas as novenas me aproximaram das vizinhas, criamos uma comunhão entre nós. Hoje, nos ajudamos em tudo", afirma. A troca de experiências de vida é um dos pontos que mais marcam Maria do Socorro. "Durante o terço, compartilhamos histórias, testemunhos de fé, e isso nos fortalece como grupo", completa.

Para além do Círio

Além das orações, as peregrinações também são um momento de solidariedade. Maria do Socorro destaca o trabalho comunitário que surgiu desses encontros, como o sopão organizado por Regilene para os moradores de rua. "Ela pede doações de todos os vizinhos e uma vez por mês prepara o sopão, que é distribuído em São Brás. É uma forma de ajudar o próximo e fortalecer ainda mais os laços entre nós", comenta.

Segundo participantes, os encontros de peregrinação oportunizam o fortalecimento de laços comunitários com a vizinhança (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Apesar do papel central das mulheres, elas lamentam a pouca participação masculina nas peregrinações. "Infelizmente, são poucas as vezes que os homens participam, mas as mulheres estão sempre ali, firmes na oração e na organização", destaca Maria do Socorro. No entanto, quando os homens participam, eles também encontram valor nesses momentos. Berg Junior, de 40 anos, é um exemplo disso. Educador físico, ele foi convidado pela esposa para participar de uma novena na casa de amigos. "Foi uma experiência diferente. Eu sempre recebo o grupo em casa, mas participar na casa de um amigo foi especial. Esses encontros são importantes para fortalecer os laços e a fé", afirma.

"Sempre digo que a gente não precisa se reunir só no Círio. A oração deve estar presente em todos os momentos, principalmente quando alguém está passando por dificuldades", pontua Regilene sobre a importância de manter o laço comunitário para além do mês de outubro. O tema do Círio deste ano, "Perseverar na Oração com Maria, Mãe de Jesus", ressoa profundamente com essas mulheres. "A oração é tudo. Sem oração, nós não somos nada", reflete a dirigente de peregrinações.