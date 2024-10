Grupos que distribuem água fortalecem a solidariedade durante o Círio

O Círio desperta um espírito de solidariedade que ultrapassa os limites da religião. Vários grupos se organizam para distribuir água e demais itens de primeira necessidade para os romeiros durante as procissões. E esse tipo de gesto reflete a grandiosidade deste momento de festividade no Pará.

Há 13 anos, a igreja Assembleia de Deus Blindados no Senhor, no bairro de Nazaré, em Belém, abre suas portas no segundo domingo de outubro, para falar do amor de Deus por meio de atitudes. A igreja oferece opções variadas para o café da manhã e copos de água mineral para as pessoas que cruzam a Avenida Nazaré com a Travessa Doutor Moraes, no centro de Belém.

O objetivo do trabalho é aproximar as pessoas de Deus e materializar o maior dos mandamentos deixados por Ele aos homens, no livro de Marcos 12:30-31. 'Amai a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo'.

VEJA MAIS

A ação une pessoas de diferentes vertentes cristãs, inspira cuidado e acolhe pessoas com profundo respeito. A programação, que conta com cerca de 200 voluntários de diferentes igrejas evangélicas, inclui vigílias musicais, atendimento pastoral e momentos de oração, participam da programação.

Para este ano, o tema do Eu+Você=Jesus será “Água para quem tem sede”, referência à “fonte de águas viva” descrita em João 4:14: "Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna".

Programação

A programação musical começa às 23h do sábado e encerra às 5h da manhã de domingo, quando o templo se transforma em um ambiente acolhedor e propício a oferecer alimentos às pessoas. A oferta de alimentos e água começa às 6h de domingo e encerra por volta de 12h. O anexo da igreja é cedido para a Cruz Vermelha para que haja atendimento de primeiros socorros.

O café da manhã inclui mingau, sucos, frutas, bolos, sanduíches, nescau, café com leite). O projeto é uma iniciativa do Pastor Zildomar Campelo, com apoio do Arcebispo Dom Alberto Taveira e do Pastor Presidente da Assembleia de Deus, em Belém, Samuel Câmara.

Novidade no Círio das Crianças

Este ano, a iniciativa da Assembleia de Deus Blindados no Senhor inicia uma ramificação do projeto, o “Eu+Você=Jesus Kids”, que distribuirá picolés durante o Círio das Crianças.

Rosivaldo Almeida, coordenador do projeto, comentou que a iniciativa é um exemplo de amor ao próximo.

A imagem mostra Rosivaldo Almeida, coordenador do projeto “Eu+Você=Jesus”, ao lado de outra integrante da ação. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“O Eu+Você=Jesus é um projeto fixo, que disponibiliza café reforçado para as pessoas que participam do Círio e proporciona momentos de adoração com louvores que são cantamos tanto nas igrejas evangélicas quanto nas católicas. É um momento de extrema importância, porque podemos demonstrar com nossas atitudes, que vivemos o amor de Deus e que somos todos um só em Cristo Jesus. Chega a ser sobrenatural saber que tem pessoas que não querem somente a água ou um café reforçado. Algumas querem apenas um abraço e saber que nós podemos melhorar o dia de alguém faz bem também para nós que estamos ali recebendo as pessoas", afirmou o coordenador do projeto.

Grupo católico realiza doações de água há 6 anos

O empresário Sandro Gabriel Hage, 27 anos, de Belém, coordena o grupo católico Promesseiros da Nazinha, que conta com cerca de 40 pessoas e realiza a entrega de água para os promesseiros da corda durante as procissões da Trasladação desde 2018.

Projeto realiza doação de água para os romeiros durante a Trasladação (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“Nós começamos em 2018, ‘em cima da hora’ por experiência, para saber como era a sensação. Desde a primeira vez que doamos na Trasladação, o grupo sentiu que essa é uma procissão que os Promesseiros da corda ainda sentem muita falta de água no trajeto.

Hoje somos um pouco mais de 40 pessoas participando, mas na hora da procissão este número sempre aumenta bastante, pois pessoas que por ali passam, ficam pra ajudar e acabam vindo fazer parte nos próximos anos”, relata Sandro.

A preparação do grupo começa bem antes do dia da Trasladação (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

A preparação do grupo começa bem antes do dia da Trasladação. “Nós nos dividimos em equipes para conseguir organizar as águas, o financeiro e o marketing, para que tudo dê certo no dia. É preciso organizar a logística dos pedidos e também a entrega deles, principalmente para o dia da Trasladação em que precisamos estar bem cedo no nosso ponto de encontro. A preparação inclui os pedidos de doação, logística da entrega e organização para que as águas estejam no horário combinado no dia da trasladação”, destaca.

Para este ano, o grupo conseguiu melhorar a logística de transporte das águas para o ponto de entrega, otimizando o tempo e garantindo a eficiência do processo. “Além disso, a comunicação eficaz da nossa equipe de coordenação contribui para um trabalho eficaz. Estamos muito agradecidos a todos os voluntários e patrocinadores que tornaram essa iniciativa possível”, finaliza Sandro Hage.

Promesseiros da Nazinha Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal

Doações

Para ajudar o grupo Promesseiros de Nazinha a arrecadar o maior número possível de garrafas de água para doação, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (91) 98085-0707 (Sandro Hage) e (91) 98805-6128, ou por meio das redes sociais (@promesseirosdanazinha). Também é possível encaminhar as doações diretamente para o seguinte endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 83, bairro do Umarizal, em Belém.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)