Círio 2024: Guarda de Nazaré completa 50 anos com experiência reforçada para proteger a Igreja

A Guarda de Nazaré completa 50 anos no próximo dia 8 de outubro e já se prepara para celebrar essa data em meio à festividade do Círio. Fundada em 1974, é um movimento que atua no Santuário de Nazaré e em outras igrejas, paróquias e comunidades do Pará. A sua função é proteger a Corda e a Berlinda com a Imagem Peregrina durante as Procissões do Círio de Nazaré.

O coordenador geral da Guarda de Nazaré, Oscar Pimenta Filho, explica que a atuação da guarda vai muito além do Círio. “Promovemos distribuição de sopa, doação de sangue, temos equipe médica de apoio com enfermeiros, técnicos de enfermagem para os nossos irmãos da guarda, doações de cestas básicas. No final do ano, realizamos ações solidárias com doação de cestas e brinquedos em comunidades”, disse o coordenador.

São voluntários de várias profissões, dentre veteranos com experiência e novatos que reforçam mais uma geração. "Estamos falando aí de 50 anos de uma instituição que é 100% voluntária, onde a gente se encontra desde o estivador até o advogado, até o juiz. Então é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está lidando com pessoas que estão em várias instituições. Além disso, a gente está falando de proteção à Igreja. Ela não está presente apenas no Círio, a Guarda tem trabalho todos os dias, durante todas as missas que tem na Basílica nas comunidades,”, afirma Oscar.

O coordenador geral da Guarda de Nazaré, Oscar Pimenta Filho, explica que a atuação da guarda vai muito além do Círio. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Orgulho em fazer parte da Guarda

Integrante da Guarda há 45 anos, Walmir Moreira faz questão de demonstrar seu orgulho e felicidade. "Me sinto orgulhoso de ser Guarda de Nazaré. Eu já tinha, logo que foi fundado, a vontade de ser guarda. O sentimento é bom, e a Guarda melhorou muito. Éramos poucos na época e, agora, a quantidade passou de 2 mil. Tanto que, em junho, entraram 450 guardas. Isso no fortaleceu mais. Fazer parte desses 50 anos é muito valoroso para mim. Graças a Deus, e estou aqui até hoje”, disse Walmir.

Integrante da Guarda há 45 anos, Walmir Moreira faz questão de demonstrar seu orgulho e felicidade (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Reginaldo Mourão, que ingressou na Guarda formado na última turma, disse que essa é a identidade que ele carrega onde estiver. “É um sentimento de pertencimento, onde você renova seus ciclos de amizade. É onde você passa a participar de forma ativa, a levar a devoção de Nossa Senhora de Nazaré para frente, onde está vindo em alto crescimento, com maiores públicos”, conta.

Reginaldo Mourão, que ingressou na Guarda formado na última turma (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O vice-coordenador, Rodrigo Abrahão, destacou que, na última turma, foram formados 471 novos guardas. Ele destaca a relação de cumplicidade e harmonia dos mais experientes com os que vão ingressando a cada turma que se forma.

“Essa relação é muito importante, onde esses novos guardas podem aprender muito com os guardas mais antigos e os guardas mais antigos podem também vivenciar essa nova transformação, essa evolução da Guarda de Nazaré. Eu acho que é muito importante essa relação onde que o novo pode aprender com o mais antigo e o mais antigo passar também ensinamentos e viver novas experiências com o que vem atualizando a Guarda”, celebra Rodrigo.

O vice-coordenador, Rodrigo Abrahão, da Guarda de Nazaré (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Como entrar na Guarda?

A Guarda de Nazaré é um serviço voluntário da Igreja, e a turma de formação de novos guardas é montada a cada dois anos.

“Esse ano nós tivemos a formação de novos guardas e, possivelmente, daqui a dois anos teremos uma nova turma. A forma de ingressar é que precisa ter no mínimo 18 anos, tem que ser católico, apostólico, romano e participar de um curso de formação, que normalmente acontece por entre três a quatro meses e, geralmente, aos sábados. A outra forma é através da Guarda Mirim. A Guarda Mirim tem um serviço para menores de 18 anos, de 7 a 17 anos. E caso esse Guarda Mirim já tenha cumprido pelo menos dois anos na Guarda Mirim e ele atinja a maioridade, ele automaticamente é inserido na Guarda de Nazaré”, explica Rodrigo.

A farda é uma armadura

Guarda há 8 anos, Cláudio Custódio afirma que quando se veste o uniforme, a sensação é de estar com uma armadura. “A gente se sente até mais protegido e guiado por nossa senhora. E a emoção de estar aqui na guarda completando 50 anos é poder vivenciar tantas histórias de fé, tanto de fieis quanto de outros guardas”, pontua.

Guarda há 8 anos, Cláudio Custódio afirma que o uniforme é uma armadura (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Missa de Envio

Nesta quinta-feira (3), às 19h30, na Basílica Santuário de Nazaré, a tradicional Missa de Envio marca um momento especial, pois além da bênção e preparação espiritual dos guardas, será apresentada a nova identidade visual da instituição. Em comemoração aos 50 anos, será apresentado o novo brasão e o uniforme especial que os guardas utilizarão durante as festividades deste ano.

Exposição

As comemorações seguem com a exposição fotográfica “ A Esperança e muita fé, um olhar sobre os 50 anos da Guarda de Nazaré", que conta com 22 fotografias sobre a atuação do voluntariado durante a procissão do Círio de Nazaré à lavagem da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. A exposição abriu no último dia 2 e vai até o dia 28 de outubro, das 8h às 14h, no Tribunal de Contas do Estado (TCE), no bairro de Nazaré, em Belém.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)