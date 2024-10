Exposição fotográfica marca início das celebrações dos 50 anos da Guarda de Nazaré

A Guarda de Nossa Senhora de Nazaré inicia as comemorações dos 50 anos da sua fundação nesta quarta-feira (2), no museu localizado no Tribunal de Contas do Estado (TCE), no bairro de Nazaré, em Belém. A exposição fotográfica “ A Esperança e muita fé, um olhar sobre os 50 anos da Guarda de Nazaré" contará com 22 fotografias, que vai mostrar a atuação do voluntariado durante a procissão do Círio de Nazaré à lavagem da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. A exposição vai até o dia 28 de outubro, sendo aberta ao público, das 8h às 14h.

Soraya Montanheiro, guarda de apoio e fotógrafa, explica que além das 22 fotografias, haverá um espaço audiovisual em que será possível ver um filme em que mostra os bastidores da preparação da Guarda de Nazaré para as procissões do Círio.

“São imagens da década de 1970 até 2024. Tentando contar um pouco para o público visitante da exposição, como é grandiosa essa dedicação, essa devoção mariana dos homens da Guarda de Nazaré. E também, como muitas pessoas têm o entendimento que a Guarda trabalha somente no Círio, e não. A instituição tem um trabalho durante o ano todo, desde um trabalho social, a comunidade, a sociedade, um trabalho de evangelização, um trabalho espiritual, trabalho na Basílica, ajuda como apoio nas outras paróquias, tanto na cidade de Belém, como na cidade dos interiores”, destaca.

A fotógrafa afirma que esse momento também servirá para mostrar um pouco todo o acervo fotográfico que é produzido ao longo, visto que essa é uma oportunidade, por meio da cultura, de levar esperança aos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. “Então, eu espero que todos gostem e é um grande prazer fazer mais uma vez essa curadoria, trazendo as imagens das contas guardas de Nazaré. A exposição também vai ter uma grande importância para a cultura do estado daqui a alguns anos”, disse.

A exposição também trará um pouco da história da Guarda de Nazaré, desde os primeiros uniformes até as ações como a lavagem da Basílica e a descida do Glória.

“A gente vê fotografias de 1977, que o uniforme da Guarda era uma camiseta estampada. Depois, passou a ser uma camisa de linho branca, com uma braçadeira. Teve toda essa evolução até chegar a esse uniforme de hoje. E, por sinal, nós temos a apresentação do nosso uniforme, da comemoração dos 50 anos, na próxima quinta-feira (3)”, pontua Soraya.

Serviço

Abertura: 2 de outubro (quarta-feira)

Horário: 17h

Local: Sede do Tribunal de Contas do Estado do Pará, Anexo I - Tv. Quintino Bocaiúva,1585 – Nazaré, Belém.

Visitação: De segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h, até o dia 28 de outubro.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)