Círio 2024: Arcebispo Metropolitano de Belém convida os fiéis para perseverarem na oração

A poucos dias do Círio de Nazaré, no segundo domingo de outubro, dia 13, a Igreja Católica já vive a expectativa para a grande procissão. Em entrevista ao Grupo Liberal, o Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, destaca que o momento é uma oportunidade de evangelização e formação espiritual - tanto para os religiosos quanto para os devotos. Por isso, ele reforça o convite para que os fiéis perseverem nesse momento em oração.

Neste ano, o tema da festividade é "Perseverar em oração com Maria, mãe de Jesus", inspirado no livro bíblico de Atos dos Apóstolos. De acordo com o arcebispo, essa escolha está alinhada ao pedido do Papa Francisco, que dedicou o ano à oração, com foco especial no Pai Nosso. "Nós queremos, com Nossa Senhora, aprender a orar", afirma Dom Alberto, destacando que as peregrinações e encontros deste Círio serão direcionados ao aprofundamento do significado da oração.

“Nós queremos, com Nossa Senhora, aprender a orar neste ano. E, as peregrinações dos filhos deste ano, todos os seus capítulos e os seus dias de encontros são a respeito dos temas do Pai Nosso”, completa o Arcebispo.

E ainda, nesse sentido, o arcebispo convida todos os devotos de Nossa Senhora - e até mesmo aquelas pessoas que irão conhecer a procissão pela primeira vez - persististirem na comunhão com Deus e à Virgem de Nazaré. "Que todos aproveitem o tema e participem com perseverança na oração. A mensagem deste ano é um convite. Quero que seja um Círio orante. E a principal oração da Igreja é a Santa Missa", finaliza o Arcebispo.

A quadra nazarena é composta por 14 procissões principais, sendo um dos pontos a Grande Romaria. E, para o arcebispo, o que torna a peregrinação sempre nova é o tema escolhido a cada ano e a vivência espiritual proporcionada pelo momento. "O que dá a tônica do Círio é o tema do ano. Não é preciso inventar coisas novas para que o Círio seja efetivo; temos que participar dele, e aí as pessoas sentem a novidade. As pessoas devem participar. A novidade vem da palavra de Deus", afirma.

Convite

Uma das tradições do Círio é o convite feito pelo Arcebispo de Belém a Bispos de outras dioceses para presidir as missas e participar das procissões. "Quando chego numa Assembleia dos Bispos, muitos vêm até mim dizendo: 'Eu quero ir ao Círio. E é um privilégio para nós", conta o arcebispo. Neste ano, o destaque será a presença de Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que participará de diversas atividades, incluindo o Círio Fluvial.

A presença de bispos de diversas regiões do Brasil enriquece o evento, trazendo uma diversidade de pregações e ensinamentos para os fiéis, conforme destaca Taveira. O arcebispo explica que o processo de convite dos bispos e outros celebrantes é simples e parte do interesse dos próprios religiosos em conhecer e participar da festa maior dos paraenses. "Eu envio para eles o tema a ser pregado naquele dia específico, e eles se preparam como fazem para qualquer pregação", comenta.