O que as pessoas podem fazer também no Círio de Nazaré? Veja as programações alternativas

O Círio de Nazaré é uma das maiores celebrações religiosas do mundo, realizada no segundo domingo de outubro em Belém, no Pará, reunindo uma multidão de fiéis nas ruas em devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

A Grande Procissão tem início na Catedral da Sé, localizada no bairro Cidade Velha, e segue até a Basílica de Nazaré, no bairro Nazaré, percorrendo aproximadamente 3,6 quilômetros. Ao longo do trajeto, a "Nazinha", como é carinhosamente chamada, recebe diversas homenagens, incluindo queima de fogos e uma abundância de confetes.

Além do Círio, é possível aproveitar ainda as programações alternativas que ocorrem na cidade durante esse período, chamado Quadra Nazarena. Abaixo, veja algumas dicas do que fazer em Belém durante o Círio de Nazaré.

Casa de Plácido / Loja Lírio Mimoso

A Casa de Plácido é um espaço de acolhida para romeiros que chegam a Belém para a festividade do Círio de Nazaré. Além disso, o espaço é utilizado durante o ano como um centro de arte, onde exposições temporárias são realizadas.

No espaço, existe a Loja Lírio Mimoso para venda de imagens de santos e objetos que remetem ao catolicismo.

Festa da Chiquita

Criada em 1978, a Festa da Chiquita é uma celebração pública que ocorre na Praça da República, no bairro Campina, após a Trasladação do Círio de Nazaré. A festa sempre esteve associada à comunidade LGBTQIA desde sua criação, e essa conexão se intensificou quando começou a ser organizada pelo cantor Eloy Iglesias.

A festa é famosa pelas honrarias concedidas a pessoas que tem relação com a causa LGBTQIA+. Entre as premiações, destacam-se os títulos "Veado de Ouro", "Botina de Ouro", "Rainha do Círio" e "Amigos da Chiquita". Celebridades como a cantora Gretchen e o ex-deputado federal Jean Wyllys já receberam o prêmio "Veado de Ouro".

Arraial de Nazaré

O Círio de Nazaré pode oferecer, além de momentos de fé, atividades recreativas. Uma delas é o Arraial de Nazaré, o parque de diversões localizado no estacionamento da Basílica, durante a época - e um pouco mais - da Quadra Nazarena.

Os "brinquedos", do ITA Center Park, são liberados ao público dias antes da Grande Romaria e costumam permanecer até novembro. Dentre os "brinquedos", normalmente estão autopista, booster, crazy dance, Evolution, Kataclisma, king loop, free style, trenó fantasma, roda panorâmica, montanha-russa e os brinquedos infantis, como carrossel.

Vila Círio Iluminado

Para divertir ainda mais a população durante o Círio de Nazaré, a Equatorial Pará inaugura na cidade de Belém o Vila Círio Iluminado, na Praça Waldemar Henrique, que trará uma das maiores rodas-gigantes do Brasil, com 24 metros, totalmente de graça. Além disso, o espaço contará com mais de 70 expositores, shows regionais de música e dança, espaços instagramáveis e ações de sustentabilidade. Os artistas que participarão do evento são: banda Fruto Sensual, Carabao, Mariza Black, Arraial do Pavulagem, Gigi Furtado, Jeff Moraes, banda Mizerê e muito mais. Assim como a roda-gigante, o evento é totalmente gratuito.

Arrastão do Círio

O Arrastão do Círio é uma das tradições do Círio de Nazaré. Em 2024, o evento, que conta com parceria da Equatorial Pará, está confirmado para o dia 12 de outubro, trazendo muita música, dança e a essência do Arraial do Pavulagem. O cortejo nazareno partirá da Boulevard Castilhos França e seguirá até a Praça Dom Pedro II, onde a banda fará uma apresentação especial com convidados.

A programação completa do Arrastão do Círio, com todos os eventos que antecedem o grande evento, pode ser acompanhada nas redes sociais do Arraial do Pavulagem.

