Qual o percurso da Romaria da Acessibilidade? Veja as ruas, horários e como ir

A Romaria da Acessibilidade é uma das mais novas celebrações do Círio de Nazaré em Belém, realizada todo dia 26 de outubro . Com sua primeira edição em 2023, a procissão busca juntar à Festa de Nazaré pessoas com necessidades especiais que não podem participar das principais romariadas, por diversos motivos, como dificuldade de locomoção ou desconforto auditivo. Confira como é, o horário, o trajeto e como participar da Romaria da Acessibilidade:

Como é a Romaria da Acessibilidade?

A Romaria da Acessibilidade contará com trajeto reduzido e em área arborizada, tradução em tempo real para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), audiodescrição, distribuição de abafadores de ruído, músicas em volume reduzido e outros equipamentos e recursos voltados para a acessibilidade.

Qual o horário e o percurso da Romaria da Acessibilidade?

A Romaria da Acessibilidade iniciará às 8h do dia 26/10, na Praça Santuário de Nazaré, e passará por quatro ruas de Belém antes de retornar à Basílica. As ruas foram escolhidas por sua arborização abundante e o percurso, de 1,4km de extensão, durará cerca de uma hora. Confira o trajeto:

Praça Santuário Nossa Senhora de Nazaré Av. Nossa Senhora de Nazaré Av. Generalíssimo Deodoro Av. Brás de Aguiar Tv. Quintino Bocaiúva Av. Nossa Senhora de Nazaré Praça Santuário Nossa Senhora de Nazaré

Como participar da Romaria da Acessibilidade?

Para participar da Romaria da Acessibilidade, não é necessário fazer qualquer tipo de inscrição ou cadastro. Basta comparecer ao local do evento. Estima-se que 3 mil pessoas participarão da procissão nesse ano.