Círio 2024: acesso de veículos ficará provisoriamente suspenso em via de Belém; entenda

O acesso de veículos sem autorização na alameda Dom Alberto Ramos, que fica ao lado da Basílica Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém, está suspenso de forma provisória. A informação foi repassada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) neste domingo (6/10).

De acordo com a DFN, a interrupção vai até o dia 27 deste mês, data de encerramento do Arraial de Nazaré, que também fica perto da alameda Dom Alberto Ramos. Autorizações para acesso de veículos neste perímetro, entre a travessa 14 de Março e a avenida Generalíssimo Deodoro, devem ser feitas junto à Diretoria.

Arraial de Nazaré

Funcionando a pouco mais de uma semana, o Arraial de Nazaré fica no estacionamento da Basílica. Lá se encontra o parque de diversões ITA, que começou a receber o público no dia 28 de setembro, contando com 19 brinquedos. Para este ano, a organização disponibilizou muito mais brinquedos e atrações inéditas, como uma roda gigante maior, uma montanha-russa com looping e o Turbo Drop, que consiste em uma torre com queda livre de 40 metros de altura. O Mexicano, que fez sucesso em 2023, também estará de volta.

A Roda-Gigante ganhou uma atualização, aumentando de 23 para 32 metros de altura. Para quem busca adrenalina, há também novas atrações que prometem agitar os visitantes, como o Music Express, um brinquedo giratório de alta velocidade.

O parque vai funcionar de 16 às 22h30, de segunda a quinta, e de 16 às 23h, na sexta e sábado. Aos domingos de 16 às 22h. Nos domingos do Círio, da Romaria das Crianças e no Recírio, funciona de 8h às 22h. No encerramento, dia 27 de outubro, de 16 às 20h. Em véspera de feriados de 16 às 23h.

Os brinquedos do Arraial de Nazaré têm preços de R$ 20 e R$ 15 para a entrada inteira. A Montanha-Russa, Roda-Gigante e o Freestyle custarão R$ 20, enquanto os demais brinquedos terão o valor de R$ 15. O arraial também aceitará meia-entrada.