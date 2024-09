Arraial de Nazaré é liberado e começar a funcionar neste sábado (28)

O arraial de Nazaré começa a funcionar neste sábado (28/09), no estacionamento da Basílica, em Belém. Após as vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros, que verificaram a segurança de todos os brinquedos do parque de diversões ITA, o espaço foi liberado para receber o público, a partir das 16h.

Este ano o arraial vem maior, com 110 permissionários, distribuídos em 73 estandes com tamanhos diferenciados. Ocorrerá a venda de diversos itens, como comidas, artesanatos, artigos religiosos, brinquedos, miriti, bijuterias, entre outros. O arraial permanece funcionando até 25 de novembro.

Parque (ITA)

Como uma das tradições desta época, o Parque ITA está de volta ao arraial e trouxe 19 brinquedos. Há 33 anos contribuindo para a diversão do público, este ano a organização disponibilizou muito mais brinquedos e atrações inéditas, como uma roda gigante maior, uma montanha-russa com looping e o Turbo Drop, que consiste em uma torre com queda livre de 40 metros de altura. O Mexicano, que fez sucesso em 2023, também estará de volta.

O parque vai funcionar de 16 às 22h30, de segunda a quinta, e de 16 às 23h, na sexta e sábado. Aos domingos de 16 às 22h. Nos domingos do Círio, da Romaria das Crianças e no Recírio, funciona de 8h às 22h. No encerramento, dia 27 de outubro, de 16 às 20h. Em véspera de feriados de 16 às 23h.

O Ita é um parque de diversões itinerante que visita diferentes cidades do Brasil. O parque foi fundado em 1985 e é um dos maiores parques de diversões itinerantes do Brasil. Possui mais de 20 atrações, incluindo montanhas-russas, brinquedos radicais, brinquedos para crianças e adultos.

