Arraial de Nazaré é aberto ao público com novidades no parque e nos estandes

O tradicional Arraial de Nazaré abriu suas portas ao público neste sábado (28), com novidades no estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. Após uma vistoria do Corpo de Bombeiros realizada ontem (24), que atestou a segurança dos 19 brinquedos do ITA Center Park, os visitantes já podem aproveitar as atrações a partir das 16h às 22h30 (segunda a quinta), 16h às 23h (aos sábados) e 16h às 22h (aos domingos).

O professor Márcio Borges, 52 anos, chegou pouco antes da bilheteria abrir, às 18h, e estava empolgado para curtir o Arraial com a família. Ele, a esposa e o filho fazem questão de participar do primeiro dia do evento. “Todo ano a gente está aqui, sempre no primeiro dia, e voltamos todos os sábados”, conta. Márcio estava buscando coragem para encarar o Turbo Drop: uma torre com queda livre de 40 metros de altura. “Estamos querendo coragem para encarar essa novidade”, afirma.

Apesar de não ser devoto de Nossa Senhora de Nazaré, o professor compartilha a importância espiritual do evento.

“Todo paraense acaba se contaminando com tanta fé e alegria. A gente acha isso bonito”.

Em relação aos preços, ele considerou uma boa surpresa. “Até que não aumentou muito, está dentro da média”, disse. A Montanha Russa, a Roda Gigante e o Freestyle custam R$ 20, e o restante dos brinquedos custa R$ 15 — valores de meia entrada promocional para todas as pessoas.

Roda gigante maior do que a do ano passado é uma das atrações (Gabriel da Mota / Especial para O Liberal)

Lana Vilaça, 34, trabalha vendendo lanches no Arraial há 10 anos e tem uma relação especial com a padroeira dos paraenses. “Sempre fui devota de Nossa Senhora de Nazaré, desde pequenininha eu acompanhava as novenas com minha mãe de criação. Aqui, a emoção é diferente”, revela. Lana já viajou com o parque para trabalhar em outros eventos pelo Brasil, mas destaca a singularidade de participar do Círio. “Aqui, a gente sente mais emoção, é diferente de qualquer outra festa”.

Embora não consiga mais acompanhar as procissões como antes, devido ao trabalho no parque, Lana faz questão de viver o momento: “às vezes, dou aquela fugidinha para ver a chegada da Santa no domingo do Círio, é sempre emocionante”. No entanto, ela compartilha uma preocupação com a possível redução do Arraial no próximo ano, devido à construção do Novo Santuário e a possibilidade de diminuição na quantidade de atrações.

Rodolfo Kalume, diretor do Arraial da Festa de Nazaré, afirma que o público do primeiro dia é mais modesto em relação aos próximos finais de semana. “A gente acredita que vai ter um público bom, mas não tão grande quanto no próximo sábado”, afirmou. Ele destaca que o parque conta com uma estrutura maior este ano, incluindo mais brinquedos e uma tenda gastronômica mais ampla.

Segundo Rodolfo, o público no ano passado foi de aproximadamente 130 mil pessoas por final de semana, chegando a 450 mil durante o final de semana do Círio. “Com essa estrutura maior, a tendência é que o movimento cresça ainda mais”, concluiu.