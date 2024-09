Saiba quanto vão custar os brinquedos do Arraial de Nazaré

Os brinquedos do Arraial de Nazaré terão preços de R$ 20 e R$ 15 para a entrada inteira. A Montanha-Russa, Roda-Gigante e o Freestyle custarão R$ 20, enquanto os demais brinquedos terão o valor de R$ 15. O arraial também aceitará meia-entrada. O Corpo de Bombeiros Militar realiza, nesta sexta-feira (27), a vistoria técnica para a liberação do funcionamento do parque. A abertura está prevista para hoje (27), a partir das 17h.

Este ano, o parque contará com 19 brinquedos, incluindo o retorno da montanha-russa e a chegada de uma torre de 40 metros de altura. Entre as novidades estão cinco atrações, sendo a principal a torre que oferece uma queda livre ao longo de seus 40 metros. A montanha-russa, que não estava presente na cidade há cinco anos, também retorna como uma das grandes atrações.

VEJA MAIS

https://www.oliberal.com/belem/veja-quais-sao-os-brinquedos-deste-ano-do-arraial-de-nazare-torre-de-40-metros-e-uma-das-novidades-1.865913

https://www.oliberal.com/belem/corpo-de-bombeiros-realiza-vistoria-no-arraial-de-nazare-para-o-cirio-2024-1.866562

A Roda-Gigante ganhou uma atualização, aumentando de 23 para 32 metros de altura. Para quem busca adrenalina, há também novas atrações que prometem agitar os visitantes, como o Music Express, um brinquedo giratório de alta velocidade.