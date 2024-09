Veja quais são os brinquedos deste ano do Arraial de Nazaré; torre de 40 metros é uma das novidades

O Arraial de Nazaré, com expectativa de ser aberto ainda na sexta-feira, 27, após vistoria do Corpo de Bombeiros, promete uma série de novidades para este ano, com a presença de brinquedos novos e ainda mais radicais no parque de diversões Ita. Este ano, serão 19 brinquedos, contando com o retorno da montanha-russa e a inclusão de uma torre de 40 metros de altura.

De acordo com Geraldo Costa, gerente do parque, este é o 32º ano em que o Ita integra as atrações do Arraial de Nazaré, sendo as únicas exceções os anos de 2020 e 2021, por causa da pandemia de covid-19 e ele garante: "a melhor estrutura já vista será este ano".

São 19 brinquedos, com pelo menos cinco novidades. A primeira é a torre de 40 metros. A dinâmica do brinquedo é, nada menos, que uma queda livre ao longo de toda sua altura, prometendo tirar o fôlego dos visitantes. Além disso, o parque trará de volta a montanha-russa, que esteve presente na cidade, pela última vez, há cinco anos.

O terceiro destaque é também para quem não sente medo de estar distante do chão: a roda gigante ficou maior, passando de 23 para 32 metros de altura. Já para quem gosta de agitação, um dos novos brinquedos do parque será o Music Express: um brinquedo giratório de alta velocidade que promete bagunçar os cabelos dos visitantes.

Por fim, a última novidade do ano é para os pequenos - mas também para os maiores que ainda gostarem de carrossel, com o brinquedo Dumbo. Os interessados poderão dar voltas no personagem do elefantinho que promete resgatar memórias de pais e filhos.

Veja a lista completa de brinquedos do Ita Center Park este ano:

Montanha-russa Brucumella Auto Pista Surf Ranger Trenzinho Dumbo Aviãozinho Rede Barom Volvinha Fusquinha Cama Elástica Salta Montes Music Express King Loop Torre Free Style Roda Panoramica Mexicano