Círio 2024: "Kit Novena" vira tendência em Belém e é aposta das docerias na época do Círio de Nazaré

“A procura vem se intensificando e com certeza agora a partir do dia 1º de outubro será ainda maior.” A declaração é de Marla Morgado, 37 anos, dona e sósia de uma doceria no centro de Belém, e se refere à venda do ‘kit peregrinação’ neste período anterior ao Círio de Nazaré. O produto custa R$ 199,90 e é formado por um bolo de 20 cm, 25 docinhos, 50 salgados e uma vela no formato de Nossa Senhora de Nazaré.

Segundo Morgado, o produto tem ótima aceitação e demanda. “Esse será o terceiro ano trabalhando com ele (kit peregrinação) nesse formato”, comemora. A empreendedora afirma que as vendas aumentaram em torno de 15% durante as novenas. “Além dessa opção, temos os nossos ‘kits festas tradicionais’ que também tem a procura aumentada nesse período”, destaca.

Marla Morgado não é a única dona de doceria com aumento de vendas durante as novenas. Savannah Queiroz, 58 anos, é contadora e engenheira, mas investiu na criação de uma doceria no centro da capital paraense após se aposentar. “As vendas aumentaram em quase 35% em comparação ao ano passado (2023)”, conta a empreendedora ao se referir a encomenda de bolos gelados e doces tradicionais para as novenas.

Conforme Queiroz, “os bolos gelados variam de R$ 140 a R$ 270, de acordo com tamanhos e tipos” e o conjunto de 100 docinhos custa R$120. Sobre a expectativa de vendas para as novenas até o início do Círio, a empreendedora espera “chegar no acréscimo de 50% em relação ao ano passado.”

Como os negócios locais devem se organizar nesta época?

De acordo com Ana Lúcia Santos, analista do Sebrae no Pará, o Círio de Nazaré é uma boa época para o pequeno empreendedor faturar, por causa das muitas oportunidades em todos os setores, da alimentação ao artesanato.

“Então, o pequeno empreendedor precisa de uma preparação técnica. Isso precisa ser pensado meses antes do Círio, quando ele vai escolher sua matéria-prima, seus fornecedores. Mas ele também deve pensar na parte de gestão, já que isso vai fazer toda a diferença para o sucesso do negócio ou do produto", explica Santos.

Para a analista do Sebrae, o micro empreendedor precisa, com antecedência, organizar a tabela de preços, fazer um ‘mix’ de produtos diferenciados, ter boa qualidade na comida que for vender. O objetivo do negócio local, segundo Ana Lúcia Santos, é oferecer para as pessoas, tanto de dentro quanto de fora de Belém, uma experiência.