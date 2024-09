Assembleia Paraense realiza o tradicional Círio nesta sexta (27)

A edição 2024 do Círio AP será realizada nesta sexta (27), às 19h, após a chegada da Imagem Peregrina no Clube. A concentração será no Pórtico da João Paulo II (Sede Campestre), de onde iniciará a procissão que percorrerá as dependências do clube. Durante todo percurso haverá homenagens.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Segurança e planejamento: o papel da PRF em procissões do Círio]]

O evento é aberto a sócios e sócias de todas as idades. Cada sócio(a) proprietário(a) poderá emitir até dois convites da cota mensal, no site, app e atendimento virtual de forma fácil e prática. Lembrando que os convidados deverão apresentar documento oficial com foto na entrada.

A camisa do Círio AP 2024 vem estampada com a obra do artista Diego Azevedo, disponível em nossa lojinha do Círio AP, assim como outros produtos alusivos ao evento. Todos eles carregam o Selo Oficial do Círio de Nazaré.