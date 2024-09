Arraial do Pavulagem promove Roda Musical em preparação para o Arrastão do Círio

O Arraial do Pavulagem realiza nesta sexta-feira (27), no Boulevard da Gastronomia, em Belém, uma Roda Musical com Oralidades, aberta ao público, aquecendo os preparativos para o Arrastão do Círio, com muita festa e arrecadação de doações.

O evento gratuito faz parte das atividades preparatórias do Batalhão da Estrela para o Arrastão do Círio. O público poderá doar roupas e itens de higiene pessoal para crianças de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. O Oralidades é uma roda de conversas essencial para a construção do Arrastão, com a participação de Waremoa Assurini, indígena de Tucuruí, e Mestre Canhengo, do quilombo Umarizal (Baião), que compartilharão tradições e saberes de suas comunidades.

A Roda Musical encerrará a programação com a banda Arraial do Pavulagem e participação especial do cantor Anderson Moyses. A partir das 19h, Waremoa Assurini e Mestre Canhengo compartilharão suas tradições em uma extensão do trabalho já realizado nos Ensaios e Vivências do Batalhão da Estrela, em preparação para o Arrastão do Círio.

Logo após, às 20h, a Roda Musical animará o Boulevard da Gastronomia com a banda Arraial do Pavulagem, trazendo a energia de seu repertório tradicional e preparando o público para o Arrastão do Círio, que acontecerá no dia 12 de outubro.

Júnior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, afirma: "A Roda Musical cria um ambiente de alegria e integração, onde vozes e instrumentos se encontram em harmonia, convidando todos a participarem de uma celebração vibrante de ritmos e melodias. É também um momento especial para curtirmos, junto com o público, a expectativa pelo Arrastão do Círio".

ASSISTA:

Serviço:

Oralidades + Roda Musical com a banda Arraial do Pavulagem

Data: Sexta-feira, 27 de setembro, a partir das 19h

Local: Boulevard da Gastronomia - Campina

Entrada: franca

Mais informações: redes sociais do Arraial do Pavulagem