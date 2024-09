Círio 2024: vistoria do Arraial de Nazaré será realizada nesta sexta–feira pelo Corpo de Bombeiros

A vistoria técnica do Arraial de Nazaré, incluindo o Parque Ita, será realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) nesta sexta-feira (27) às 11h. A informação foi confirmada pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN) nesta quarta-feira (25). Na ocasião, caso as condições de funcionamento dos brinquedos e dos demais espaços do Arraial estejam seguras, de acordo com o laudo que será emitido pelo órgão, o parque poderá funcionar no mesmo dia, a partir das 17h.

O objetivo da avaliação, realizada pelos Bombeiros, é garantir a segurança dos frequentadores do espaço durante a quadra nazarena, como explica o diretor de arraial, Rodolfo Kalume. “Na vistoria, eles [Corpo de Bombeiros] vão avaliar todos os brinquedos [do Parque Ita], verificar se tudo está bem apertado, se está tudo no alinhamento. Eles vão testar os brinquedos e ainda vão verificar se as barracas estão dentro do padrão, se os extintores de incêndio estão adequados e se a instalação elétrica está ok”, relata.

Tradicionalmente, como ocorre todos os anos, também durante a avaliação é realizada a testagem dos brinquedos do parque, além de simulações de situações de emergência com os equipamentos. Após a vistoria, a expectativa é que o Arraial já seja liberado para os visitantes. “Nós estamos programados para abrir no dia 27, junto com eles”, destaca Kalume. “Os brinquedos estão sendo montados. Nenhum brinquedo passou por vistoria ainda”, completa.

Montagem

A montagem do Arraial de Nazaré começou na última terça-feira (17) e prossegue nesta quarta-feira (25). As primeiras carretas com brinquedos do Parque Ita chegaram ainda na semana passada. A área do estacionamento da Basílica já está fechada para a entrada de veículos, reabrindo apenas no final de novembro, com o encerramento do Arraial.

Atrações

Segundo a DFN, neste ano o parque contará com mais brinquedos e atrações inéditas, como uma roda-gigante maior, uma montanha-russa com looping e o Turbo Drop, que é uma torre com queda livre de 40 metros de altura. O Mexicano, que fez sucesso em 2023, também estará de volta. O Ita é um parque de diversões itinerante que visita diferentes cidades do Brasil. Foi fundado em 1985 e é um dos maiores parques de diversões itinerantes do Brasil. Possui mais de 20 atrações, incluindo montanhas-russas, brinquedos radicais, e brinquedos para crianças e adultos.