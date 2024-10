Qual o percurso da Procissão da Festa? Veja as ruas, horários e como ir

A Procissão da Festa tem mais de 110 anos de tradição, conta com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e é a terceira romaria mais antiga do Círio de Nazaré. Nesse ano, a romaria sairá às 17h do dia 26 de outubro, a partir da Comunidade Sagrada Família, localizada na rua Domingos Marreiros. Confira o horário, o trajeto e como participar da Procissão da Festa:

Qual o horário e o percurso da Procissão da Festa?

Às 16h, haverá uma missa preparatória para a Procissão na Comunidade Sagrada Família, localizada na rua Domingos Marreiros, número 938, entre a Av. Alcindo Cacela e a Tv. 14 de Março. A Procissão da Festa sairá dessa mesma Comunidade às 17h, terá 2,3km de extensão e durará cerca de 2 horas. Confira o trajeto:

Rua Domingos Marreiros Tv. 9 de Janeiro Antônio Barreto Generalíssimo Deodoro Av. Nazaré Praça Santuário de Nazaré

VEJA MAIS

Como participar da Procissão da Festa?

Para participar da Procissão da Festa, não é necessário fazer qualquer tipo de inscrição ou cadastro. Basta comparecer ao local do evento. Estima-se que 5 mil pessoas comparecerão para homenagear Nossa Senhora de Nazaré.