Homem publica vídeo estuprando uma cadela e acaba preso

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na última terça-feira (29/11) após filmar o momento em que estupra com uma cadela. A polícia de Diorama, a cerca de 260km de Goiânia, prendeu o suspeito em flagrante depois do vídeo do abuso ser divulgado nas redes sociais.

VEJA MAIS

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, o acusado teria abusado sexualmente da cachorra que criava e, além disso, compartilhou as imagens do crime com várias pessoas. Depois que foi localizado pelos agentes, o homem confessou o crime. A corporação relatou que o acusado também submetia o animal a más condições de sobrevivência.

A cachorrinha foi encaminhada para um abrigo temporário e recebeu doações de ração, além de cuidados. O suspeito responderá pelo crime previsto no artigo 32, da Lei nº 9.605/98, que proíbe "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos". A pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)