Homem leva cobra para passear em shopping mas é barrado

Um homem assustou as pessoas que frequentavam um shopping localizado na região Leste de Belo Horizonte (MG), na tarde da última sexta-feira (25). O espanto se deu por conta do animal que acompanhava o visitante: uma cobra de vários metros de comprimento. Com informações do Bhaz.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o homem conversando com os seguranças do local, enquanto a cobra está enrolada nos ombros do rapaz.

Os agentes pediram que ele se retirasse do ambiente, já que o animal não era permitido no estabelecimento. O homem ficou irritado e alegou que a presença da cobra seria legal, já que o shopping era “pet friendly” — lugar onde os animais são aceitos e podem permanecer.

Por meio de nota, o Boulevard Shopping informou, que, no centro comercial, os clientes podem estar acompanhados de animais domésticos e não de animais silvestres.

Segundo testemunhas, não é a primeira vez que o homem leva a cobra para o shopping e sua presença já até se tornou familiar para algumas pessoas. Uma usuária brincou: “essa cobra não aguenta mais ir ao Boulevard todo dia tadinha”.

Nota do shopping na íntegra

O Boulevard Shopping permite que seus clientes estejam acompanhados de animais domésticos, e não animais silvestres. Por isso, a presença de um homem que portava uma cobra não foi autorizada.

