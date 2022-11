Homem encontra cobra mais venenosa do Brasil dentro da própria casa

Uma cobra coral verdadeira foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na casa de uma família de Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (CE), na noite desta quinta-feira (17). A serpente é a mais venenosa do Brasil.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para fazer o resgate de uma cobra encontrada dentro de uma residência. Ao chegarem ao local, encontraram a serpente dentro de um recipiente de vidro. As informações são do G1.

O réptil havia sido retirado da casa e manuseado por um indivíduo que não conhecia os riscos da serpente. Depois do resgate, a coral foi levada para o quartel da corporação e posteriormente devolvida ao seu habitat natural.