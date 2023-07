Sonhar com cobra? Veja o que significa um sonho com cobra

Um dos sonhos mais temidos, até por uma questão bíblica, é sonhar que foi picado por uma cobra. A sensação pode até parecer algo ruim, mas o animal traz diversos significados para quem o vê. Vale analisar a cena da ação. Veja algumas interpretações para quem sonha com cobra.

O que significa sonhar com cobra?

Muita calma se sonhar com uma cobra. Por mais que o animal traga uma carga negativa para as interpretações, elas podem ser um aviso de que algo não anda tão tranquilo. No geral, as serpentes são estratégicas e seguem os instintos. Olhe ao redor e veja o que é necessário ser observado, espaços que podem ser frequentados ou ainda pessoas que são permitidas a estarem próximas.

Se a pessoa se assustar com o animal, questões emocionais podem estar à flor da pele. Se a cobra cai próximo ao observador e não ficou com medo é um processo de superação, seguirá os caminhos terrenos sem cobranças e receios.

Sonhar com cobra colorida

As cores podem dar um ar de tranquilidade a esses répteis. Quanto mais coloridas ou em tons vibrantes, elas podem significar foco, um desejo pelo diferente ou ainda renovação. Já as serpentes escuras trazem a ideia de apego e notícias ruins.

Sonhar que foi picado por cobra

Quando o assunto for um ataque da cobra pode ser prenúncio de situações negativas. É preciso manter distância de pessoas que desejam o mal, tenham inveja e se aproximam por interesses ou até mesmo retornam de um passado que foi encerrado. Não dê espaço para essas energias.

Sonhar com cobra trocando de pele

Se o observador sonhar com uma cobra trocando de pele não se assuste. A situação quer dizer mudanças. É preciso despertar para uma nova vida, com ciclos diferentes e escolhas reais.

Sonha com cobra em casa

Ter a presença de uma cobra em casa, durante o sonho, pode ser interpretado como símbolo de virtude, ligado a paciência e a compreensão.