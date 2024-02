Sonhar com escadas: O que significa o sonho?

A escada é um símbolo de ascensão e crescimento, porém, apresenta uma via de mão dupla. Com ela pode-se ir do céu ao inferno. Tudo depende das circunstâncias do sonho. Veja alguns possíveis significados sobre sonhar com escada:

Sonhar que sobe uma escada:

Quando você sobe uma escada em um sonho, isso indica que sucesso e prosperidade estão a caminho em sua vida. Alcançar o topo de uma escada é um excelente presságio, sugerindo que seus sonhos estão prestes a se concretizar. Basta continuar dedicando-se a eles com determinação.

Sonhar que desce uma escada:

Se, em seu sonho, você está descendo, é necessário cuidado. Isso sinaliza a possibilidade de enfrentar desafios financeiros e profissionais. Reaja a tempo e evite grandes perdas tomando medidas preventivas.

Sonhar que está fugindo por uma escada:

Fugir pela escada indica sucesso financeiro e um momento propício para iniciar novos projetos. É o momento certo para tirar aquelas ideias da gaveta e começar a colocá-las em prática!

Sonhar que cai da escada:

Sonhar com queda em uma escada sugere a proximidade de um período difícil. Busque apoio em sua família e seja compreensivo com seu parceiro, pois ele pode ser um grande aliado na resolução de problemas.

Sonhar que passa embaixo de uma escada:

Contrariando a crença popular, passar por baixo de uma escada em um sonho não traz má sorte. Pelo contrário, esse ato é um bom presságio para sua vida e futuro. Fique feliz com essa indicação positiva!