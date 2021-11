Homem espanca namorado após ser flagrado 'fazendo sexo' com cachorro

Um homem de 58 anos foi espancado pelo seu namorado após flagrar o companheiro "fazendo sexo" com seu cachorro de estimação. O caso aconteceu no último dia 11 de novembro, nos arredores de Pensacola, na Flórida. As informações são do Extra.

De acordo com o boletim de ocorrência, após flagrar John Miller, de 33 anos, a vítima recebeu vários socos no rosto e no tronco assim que decidiu confrontá-lo. Miller foi preso, mas alegou que sua atitude teria ocorrido após ser atacado na garagem de casa com uma haste de metal, pois teria visto o parceiro observando fotos de menores de cueca no Instagram. A versão de Miller foi desmentida e os ferimentos da vítima confirmam a informação de que ele foi o único atacado.

John Miller foi indiciado por agressão grave e danos materiais e continuará preso até dia 9 de dezembro, quando acontece a primeira audiência do caso.